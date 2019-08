Los muchachos de la barbería de Villa Vásquez cuentan su historia

Martín Adames

Villa Vásquez, RD

De un próspero y decente negocio a uno donde ahora acuden pocos clientes, pasó la barbería El Maná, en Villa Vásquez, luego que un grupo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y una fiscalizadora del Ministerio Público cometieran irregularidades en un allanamiento en ese establecimiento.

Los cuatro jóvenes que dependen de la peluquería, explican que fue un negocio montado a base de préstamos, los cuales hoy no saben cómo pagarán ante la disminución del flujo de clientes.

Esta situación la atribuyen a que la gente, al igual que ellos, piensan que en cualquier momento podrían ser víctimas de alguna represalia por la exfiscal o los agentes que hoy están bajo investigación a raíz de que se viralizara el vídeo tomado por sus cámaras.

Todo empezó el pasado viernes 2 de agosto. La situación trascurría como de costumbre, cuando a las nueve de la noche, un grupo de agentes de la DNCD acompañados de la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña, arribaron desde el municipio cabecera de Monte Cristi, hacia el municipio Villa Vásquez, a bordo de dos carros Hiunday modelo Sonata color blanco, uno de ellos sin placa, vehículo con el que opera la dotación de la agencia antidrogas en la provincia.

La fiscalizadora operaba desde una pequeña oficina del Ministerio Público ubicada en el Palacio de la Policía Nacional de Monte Cristi, donde también opera la DNCD, más otro local que esa institución tiene próximo al Palacio de Justicia de esa jurisdicción.

En la semana que ocurrió el allanamiento, Núñez Peña estaba de turno. Podía actuar en los seis municipios de la provincia, según se requiriera.

Los jóvenes agradecieron todo el apoyo que han recibido de quienes se han solidarizado con ellos a raíz del escándalo; sin embargo, añoran que algún día su negocio pueda volver a la normalidad. No descartaron someter por daños y perjuicios a la exfiscal, puesto que aseguran que su vida ha cambiado después de la situación, tanto a nivel moral como económico.

Mientras un equipo de Listín Diario recorría la zona, las denuncias llovieron sobre la práctica de implantación de drogas a jóvenes.

Todos los testimonios coincidieron con el mismo método de operación y con las mismas tarifas.

Las cámaras cambiaron todo

Reacciones. “Cuando le dijimos a esa mujer que aquí había cámaras y la vio, no hallaba qué hacer, me quería quitar el celular, porque pensaba que estaba sincronizado con la cámara, luego le dije que no, que los discos duros no estaban aquí, y ella me dijo que se los buscara”, narra uno de los barberos, sobre la discusión que se llevaba a cabo y que se percibe en el vídeo.

“¿Tú crees que si nosotros vendiéramos droga tuviéramos nosotros mismos una cámara en el local grabándolo?”, cuestionó uno de los propietarios del negocio al reportero de Listín Diario mientras era entrevistado.

El caso aún está bajo investigación en manos de la Inspectoría General de la Procuraduría General de la República. Inmediatamente se difundió el vídeo, el Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora.

En cuanto a la DNCD, la dotación fue cambiada, y quien la comanda es un oficial que va desde Santiago, hasta ahora conocido como “el mayor Reyes”. Agentes asumieron hace pocos días.