Doctor dice que "paro no afecta a los enfermos por dengue que llegan al hospital Moscoso Puello"

Karen Vásquez

karen. vasquez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El doctor Luís Peña Nuñez, presidente de la Regional del Distrito del Gran Santo Domingo, manifestó este jueves que el paro de labores por parte de los médicos en demanda de la suspensión del coordinador de residencias médicas del centro, por alegadas violaciones a la ley, no afectará a los personas que lleguen al hospital Moscoso Puello con un cuadro clínico de dengue.

"Las emergencias no se han cerrado y se le está dando cobertura, porque el que tiene dengue no viene a consulta, o sea, que el paro no afecta para nada", precisó Peña Nuñez.

Indicó además, que las autoridades deben de "revisarse y retractarse por el alegado atropello que han cometido porque solo afectó a los residentes médicos del área de Cirugía por apoyar el paro", y pidió al Consejo Nacional de Residencias Médicas a apelar a la conciencia y que vayan al centro del asunto.

Instó además al Consejo a intervenir el hospital, a fin de que " reine el clima de paz y tranquilidad".

Indignación en los pacientes

La paciente de psiquiatría Rosa Reyes dijo que permaneció desde la cinco de la mañana en el hospital y que pese al tiempo esperado no logró ingresar a consulta como había estipulado.

"Tengo rato aquí y no me atienden, soy una mujer de 69 años en estos afanes, buscando ayuda a mi enfermedad y mire lo que está pasando", contó Reyes.