Familia de hombre que murió de varios disparos dicen que al primer centro médico que llegó “no lo quisieron atender”

Javier Flores

Santo Domingo Este, RD

Familiares de Leonardo Sterling Rodríguez, quien murió de varios disparos realizados por dos desconocidos el pasado domingo, aún no se explican las razones del crimen contra su pariente.

"Él era muy bueno y no se metía con nadie. No entiendo cómo alguien pudo haberle hecho algo así", exclamó su esposa, Elianny Gregorio.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional, Rodríguez se encontraba en su casa el pasado domingo cuando aproximadamente a las 10:00 de la noche dos personas entraron y sin mediar palabras le propinaron tres disparos delante de su hijo de siete años.

Elianny se encontraba en un colmado cerca del lugar ubicado en el sector Villa Tropicalia, Santo Domingo Este, y cuando escuchó los disparos salió auxiliar a su esposo, no sin antes evitar varios disparos que le realizó uno de los agresores.

El cadáver de Rodríguez está siendo velado en su vivienda y será sepultado esta tarde en el cementerio Cristo Salvador.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial en torno al caso.

Cree podían salvarlo

Elianny Gregorio contó a LISTÍN DIARIO que inmediatamente pasó el hecho fue al auxilio de su marido, pero que al primer centro médico que llegó “no se lo quisieron atender”.

"Yo lo llevé a un centro médico que queda cerca y no me lo atendieron, solo me le pusieron un suero y me lo entregaron. Quizás ellos pensaron que no tenía dinero para pagar el servicio, yo hasta vendo mi casita para que lo atendieran", exclamó Gregorio quien piensa que si se hubiera intervenido quirúrgicamente en ese momento, su esposo podría haber sobrevivido.

Leonardo Sterling Rodríguez falleció posteriormente durante una operación quirúrgica realizada de emergencia en el Hospital traumatologíco Ney Arias.

Denuncian poco patrullaje

Los moradores del sector de Villa Tropicalia denunciaron que en los alrededores se producen una alta cantidad de asaltos y que a pesar de esa situación por el lugar el patrullaje policial es casi "inexistente".