Muere mujer de 77 años que fue mordida por un hurón en Miches

Santo Domingo, RD

Una señora de 77 años falleció el pasado viernes en el hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, con síntomas similares a rabia humana, cuya muestra fue enviada a Estados Unidos para su confirmación.

La señora había sido mordida hace alrededor de mes y medio en el tobillo izquierdo por una Mangosta (hurón) en el municipio de Miches, de la provincia del Seybo, en el Este del país.

De acuerdo al informe médico, la paciente había acudido el día tres de julio al hospital Municipal de Miches en busca de atención médica luego de haber sido agredida por la mangosta, donde fue atendida y le colocaron un toxoide tetánico intramuscular, pero no la vacunaron contra la rabia que es lo que establece el protocolo en esos casos.

La paciente falleció la tarde del viernes en el hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís donde fue ingresada días atrás con las características clínicas de la rabia, cuya manifestación es de agresividad, incoherencia, fobia a la luz y al agua, entre otras.

Para el doctor Waldo Suero, ex presidente del CMD, quien ofreció algunos detalles del caso, el mismo se trata de una falla grave del sistema, porque evidencia de que no fue vacunada. No obstante recordó que aún no está confirmado como rabia sino que se trata de un caso probable.

Brote Pedernales El pasado año, el país registró cuatro fallecimientos por rabia humana, al surgir un brote de la enfermedad en la provincia de Pedernales, al Sur del territorio nacional, que provocó la muerte de tres niños. A lo que se suma el fallecimiento de una mujer de 51 en Santiago en el mes de mayo que fue agredida por una mangosta.