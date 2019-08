Charlie Mariotti revela durmió en el Congreso por amenazas de secuestro ante intenciones de reforma constitucional

Santo Domingo, RD

El senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, reveló que recibió una alerta de secuestro días antes de una posible presentación de un proyecto de ley para reformar la Constitución de la República y así habilitar para un tercer mandato de Danilo Medina.

La revelación de Mariotti se produce luego de que el periodista Julio Martínez Pozo, en el programa Sol de la Mañana, informara que de las tensas situaciones que vivió el senador, quien incluso necesitó de protección especial por esos días.

“El lunes en la tarde recibo una información, una llamada telefónica, donde se me dice mira, cuídate porque tu casa tiene supuestamente una vigilancia, hay gente que te está dando seguimiento… El martes me envían un documento con detalles donde se me dice que el plan es interceptarte al salir de tu casa o no dejarte salir de tu casa, y si sales interceptarte y no dejarte llegar al Congreso, el tema era desde mi casa a la ruta hacia el Congreso el miércoles”, indicó el senador de Monte Plata en el "Sol de la Mañana".

Debido a las amenazas prefirió no colocar una gran cantidad de vigilancia en su casa, ubicada en el sector Evaristo Morales, para no molestar a los vecinos, y tomó la decisión de dormir una noche de julio en el Congreso Nacional, para evitar represalias.

Todo se produjo, según dijo, porque sería él quien presentaría el proyecto de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora, para modificar la Constitución del país y así permitir que Danilo Medina pudiera presentarse para un tercer mandato seguido.

“Le dije a Karate (amigo de confianza), dale pal Senado a las 11:00 de la noche. Entramos a mi oficina, dije junta esos dos sillones, me acosté en un sofá y ahí amanecí”, confesó.

También dijo que ese miércoles presentarían el proyecto de reforma constitucional en el Senado de la República, "porque habían firmado 20 legisladores".

Manifestó que los únicos que no firmaron fueron el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; el vicepresidente del Senado, Arístides Victoria y Amable Aristy, aparte de los senadores por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los seguidores del expresidente Leonel Fernández.

“Era un secreto a voces que nosotros íbamos a tener el honor de presentar la reforma precepto a posibilitar la elección por un tercer periodo del presidente Danilo Medina Sánchez, que era un rol que teníamos el deber de asumir, pues por trece años hemos coordinado la parte senatorial de la corriente de Danilo Medina Sánchez”, indicó.

El lunes 22 de julio el presidente de la República, Danilo Medina, disipó los rumores de una reelección al decir en una alocución que no buscaría modificar la Constitución para un nuevo mandato.