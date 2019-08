Somos Pueblo denuncia Gonzalo Castillo "cometió irregularidades durante su gestión en Obras Públicas"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El movimiento cívico Somos Pueblo anunció este miércoles que solicitará a lo Procuraduría General de la República (PGR) que investigue presuntas "irregularidades realizadas por el exministro de Obras de Públicas y Comunicaciones (MOPC) y actual precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberacion Dominicana(PLD),Gonzalo Castillo".

Mediante una rueda prensa realizada en un hotel de la capital, Somos Pueblo presentó una serie de presuntas “evidencias” de varios pagos de sobornos por sobrevaluaciones de obras del Estado.

“Aun no sé por qué la justicia no investiga el costo de la carretera de San Pedro de Macorís a La Romana, la de Bávaro a Miches, el corredor Duarte dos, entre otros. Lo que ellos hicieron fue no publicar el costo inicial de la obra para que cuando saliera el costo final no se pudiera comparar”, dijo Eduardo Sánchez Tolentino, miembro de la junta directiva de Somos Pueblo.

Sánchez Tolentino también agregó que varias empresas que son propiedad de Gonzalo Castillo han sido provedora del Estado en varias ocasiones. El miembro de la Junta Directiva señaló empresas como Helidosa y Miinicompsa.

“Helidosa es autoseñala como la empresa de aviación más grande de República Dominicana y Centro América, mientras que Minicompsa es una empresa de artículos tecnológicos. Ambas son propiedades de Gonzalo Castillo y en varias ocasiones han sido provedores de varios ministerios”, exclamó Sánchez Tolentino.

La convocatoria de la actividad resultó ser algo confusa para varias personas ya que fue anunciada como un “acto de apoyo a la candidature de Gonzalo Castillo”.

Los directivos de Somos Pueblo explicaron que la hicieron de esa forma porque se había rumorado en las redes sociales que ellos se habian vendido por 50 millones de pesos para apoyar la candidature del exministro de Obras Públicas .

“Se rumoró por varios días que nosotros nos reunimos con Gonzalo Castillo en el Palacio Nacional y que nos habiamos vendidos para darle nuestro apoyo. Estamos apoyando su candidatura pero su candidature a la cárcel del 15 de Azua”, Expresó Tolentino que fungió como Vocero del grupo.

Luego de culminada la actividad se le repartió a la prensa y a los prensentes unos libros que contienen las evidencias que el moviemiento dice tener.