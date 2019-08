Sociólogo Juan Miguel Pérez denuncia fue cancelado en Educación por críticas a la clase gobernante

Martin Adames

Santo Domingo, RD

El sociólogo Juan Miguel Pérez aseguró que fue cancelado en el Ministerio de Educación, donde se desempeñaba como funcionario, por hacer comentarios críticos en programas televisivos hacia la clase gobernante y otros asuntos.

Pérez, quien ha desempeñado funciones en el Minerd que van desde miembro del Consejo Nacional de Educación, director nacional del Nivel Secundario, y director de Asuntos Nacionales, criticó el hecho de que opinar contra “lo que en algún momento son los intereses del poder”, tenga ese tipo de consecuencias.

“Me ha dicho mi jefe inmediato en el Ministerio de Educación que por órdenes superiores he sido cancelado de mi puesto. De palabra me informa que la razón es una participación en televisión en la que comento hechos recientes, y en la que he hecho críticas a la clase política gobernante”, dice el profesor en una carta.

Juan Miguel Pérez es un reconocido sociólogo, catedrático en la materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que es consultado frecuentemente por periodistas y medios de comunicación por ser un referente en el área. Es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y de la Universidad de Columbia, Nueva York.

“¿Qué se supone que haga por ocupar puestos como esos, alquilar por un tiempo mis criterios?”, “¿Asumir el trabajo como un favor que implica callar opiniones?”, se cuestiona el profesor.

“Si disentir es un principio de la democracia, ¿Cómo justifica el Ministerio de Educación una acción como esta?”, añade en la misiva.