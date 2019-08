Joven que participó en colocación de droga en peluquería dice lo mandaron

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Un joven que se identifica como Juan Daniel Disla, y que dice ser el cliente de la peluquería que fue allanada por una fiscal y varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas para colocarles drogas para poder procesarlos, dice fue mandado a recortar en el negocio y a tirar la droga en el piso cuando se le indicara.

“Lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamo Mangañito, y me dijo ven yo estoy por aquí por el mercado, cuando cojo para allá veo un carro color gris y abro la puerta y veo gente de la DNCD, cuando me monto veo a Liset Núñez, la fiscal, y la gente de la DNCD, y el Pichardo estaba ahí también”, narró el joven involucrado.

Indicó que no quiere que le pase nada a su familia ni a él, y responsabilizó de lo que le pudiera pasar a Liset y a los agentes de la DNCD que actuaron en el lugar.

“Liset Núñez es cómplice de todo lo que ha pasado en esa barbería, ya eso estaba hablado entre ellos y me usaron a mí para hacer esa vuelta”, expresó Disla en un video que circula por las redes sociales.

Un joven empleado de una peluquería en el municipio de Villa Vásquez había denunciado que agentes de la DNCD de Montecristi, penetraron la noche del viernes a la barbería, en complicidad con un hombre que se hacía pasar como cliente, para supuestamente ponerle drogas.

Según muestra las imágenes, captadas en un video en la peluquería “El Mana”, ubicada en la calle Guillermo Mauri, casi esquina avenida libertad, en el centro de Villa Vásquez, se observa cómo los agentes llegan al lugar momento en que el barbero Edabel Peña León , se encontraba recortando a un cliente y dejan caer algo al piso.

Peña indicó que en medio del interrogatorio de los agentes en la misma peluquería, Edabel le dijo que todo estaba siendo grabado, lo que alertó a los de la DNCD y lo obligaron a buscar el disco duro.

Las autoridades realizaron el operativo con una orden judicial (611-1-2019CAUJ-00808) emitida por la magistrada Javierca Antonia Núñez de la provincia Montecristi.

Otros jóvenes de la comunidad también denunciaron que colocar drogas es una práctica frecuente por parte de agentes de la DNCD.