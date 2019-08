Enfermera clama por su pensión tras llevar 35 años de servicios

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Luego de treinta y cinco años de servicios como enfermera del hospital Salvador B. Gautier y 65 de edad, Miriam Medrano Pérez anhela ser pensionada, pero quiere que sea en condiciones económicas que le permitan hacerlo con dignidad.

Es sobreviviente de cáncer de linfoma de Hodgkin, sufre de diabetes e hipertensión. Pide que se le unifiquen los sueldos que recibe por el trabajo que realiza en dos centros de la red pública para que pueda retirarse por lo menos con la seguridad de que podrá comprar sus medicamentos, en lo que mensualmente invierte 7,000.00 pesos.

“Ya yo quiero irme a descansar, porque si todavía puedo caminar, puedo ver, quisiera irme ahora a descansar, a comer a mi hora, a estar tranquila, me quieren pensionar con 13,500 pesos, pero yo pido que me unifiquen mis dos sueldos, que sea de 33 mil pesos”, dice.

En 2015 solicitó su pensión y al ver las condiciones que le imponen, quiso llevar esa petición al presidente Danilo Medina, por lo que el año pasado redactó una carta y fue al Palacio Nacional; sin embargo, nunca pudo entregarla, porque no se la dejaron pasar. La conserva aún porque en algún momento entiende que podrá entregarla.

“Le dije a ellos que por qué no me dejaron pasar, puesto que Danilo cuando va a los lugares abraza y besa gente, y yo que fui decentemente no me dejaron pasar”, lamenta, mientras cuenta sus experiencias a periodistas de Listín Diario que visitaron el área de psiquiatría del hospital.

Dice que los 35 años de servicios le han permitido aprender muchas cosas y ver todo tipo de historias entre los pacientes que llegan al hospital Gautier.

Dice que con los pacientes psiquiátricos siempre trata de concientizar a los familiares para que entiendan la enfermedad. “Yo le digo, no es al paciente que se le olvidan las cosas, es a ustedes los familiares quienes tienen que estar pendientes de sus medicamentos, de la cédula, tarjeta y de las citas médicas, ya que él está enfermo”.