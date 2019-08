Cada mes llegan a hospital más niños con diabetes

Santo Domingo, RD

Entre 10 y 12 casos nuevos de niños con diabetes se reciben cada mes en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden), mientras cada día recibe entre 20 y 30 pacientes adultos nuevos con la enfermedad, lo que evidencia la necesidad de seguir educando e involucrando a las familias en la prevención y control para evitar complicaciones.

Aunque en dicho centro el tratamiento es gratis para todos los menores de 18 años, cuyo registro alcanza los 500 pacientes, su director general, doctor Ammar Ibrahim, reconoce que un paciente diabético sea niño o adulto representa una carga económica y emocional importante para la familia, por lo que es importante lograr que la población asuma cambios en los estilos de vida.

Recordó que el último estudio de Caracterización de la Diabetes Mellitus tipo 2 hecho por Inden y la Universidad Iberoamericana (Unibe) determinó que el 13.45% de la población dominicana padece de diabetes y un 9.3% padece de prediabetes. Dijo que pese a la incidencia hay puntos positivos como son el servicio integral que se ofrece, calidad de los tratamientos suplidos por el Estado y que las ARS cubren parte de los medicamentos.

Ibrahim habló del tema en momentos en que daba a conocer las actividades educativas dirigidas a médicos, enfermeras y pacientes con motivo de ser agosto el Mes de la Diabetes, así como la apertura de una sala de lactancia para personal y pacientes, y el remodelado servicio de odontología y salud bucal.

Además del director del Inden, participaron otros directivos del centro, entre ellos la doctora Deysi Hernández, jefa del Departamento de Primera Vez, quien habló sobre los cambios en la alimentación que se requieren para prevenir la diabetes y evitar complicaciones en caso de los que ya tienen la condición.

Dijo que si no se hacen cambios en el estilo de vida, los medicamentos solos no serán suficientes. Al momento de comer, explicó, el 50% de los alimentos debe ser de vegetales; un cuarto de carne y un cuarto de carbohidratos. Evitar los alimentos fritos y comerlos hervidos, asados o al vapor. Evitar bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas no se recomiendan. Además de hacer ejercicios todos los días.

EN PUNTOS

Mes de Diabetes.

El lema de este año del Mes de la Diabetes es “la Diabetes concierne a cada familia”.

Encuentro.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa con motivo de ser agosto el Mes de la Diabetes.

Actividades.

Las actividades incluyen un ampamento para niños diabéticos y ronda de evaluación y búsqueda en diferentes puntos del país.