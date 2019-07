Vecinos de La Zurza no sabían Onamet había emitido alerta de lluvia

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Ante el informe de lluvias anunciadas para esta semana, varias personas mostraron desconocimiento ayer de esa alerta sobre las condiciones del tiempo y, por tanto, afirmaban no estar preparados para tomar medidas de precaución frente al caso.

Residentes en una área ribereña del río Isabela, en el sector La Zurza, del Distrito Nacional, desconocían que la Oficina Nacional de Meteorología había pronosticado fuertes aguaceros en el país, debido a una onda tropical y una vaguada.

“Me vengo a enterar de eso ahora y es porque ustedes me lo dicen. Ya no me tomará por sorpresa el asunto”, expresó Alberto Comprés Moya.

Santa Castillo, quien también desconocía sobre el informe de tiempo, preguntó: “¿Y habían anunciado agua?, suerte que ustedes vinieron porque si no, ni me entero. Ahora puedo preparar las cosas en la casa antes de que caiga la lluvia”.

Comprés Moya agregó que cuando caen fuertes lluvias el agua cubre varias de las casetas y muchos residentes “deben de salir corriendo”. “Yo no salgo, porque tengo pocas cosas y vivo sólo aquí, pero la mayoría tiene que mandarse huyendo con lo que tienen”, dice Comprés, quien lleva más de 20 años residiendo en la zona.

Una que sí tiene que salir en búsqueda de refugio es Santa Castillo, quien tiene ya 12 años viviendo en el lugar, junto a una nieta.