En la ribera del río Isabela la gente desconocía que se esperan fuertes aguaceros

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Varios residentes en ribera del Río Isabel, en el sector La Zurza del Distrito Nacional, desconocían totalmente el informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), dónde pronostica fuertes aguaceros en el país producto de una onda tropical y una vaguada.

"Me vengo a enterar de eso ahora y es porque ustedes me lo dicen. Ya no me tomará por sorpresa el asunto", expresó Alberto Comprés Moya.

De esa misma forma habló la señora Santa Castillo, quien también desconocía el informe de tiempo.

"Y habían anunciado agua?, suerte que ustedes vinieron por qué si no, ni me entero. Ahora puedo preparar las cosas en la casa antes de que caiga la lluvia", exclamó Castillo.

Medidas qué toman cuando llueve

Comprés Moya agregó que cuando caen fuertes lluvias el agua cubre varias de las casetas y muchos residentes "deben de salir corriendo".

"Yo no salgo, porque tengo pocas cosas y vivo sólo aquí, pero la mayoría tiene que mandarse huyendo con lo que tienen", dice Comprés, quien lleva más de 20 años residiendo en la zona.

Una que sí tiene que salir en búsqueda de refugio es Santa Castillo, quien lleva 12 años viviendo en su hogar junto a una de sus nietas.

"Uno encarama lo que puede y sale corriendo para la escuela si las cosas se salen de control", exclamó Castillo.