Orlando Espinosa: "Los que quieren que el PLD se mantenga en el poder están unidos y trabajando en la candidatura de Fernández"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El diputado y aspirante a senador por la provincia San Cristóbal, Orlando Espinosa , dijo este sábado que las bases del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encuentran unidas y apoyando la precandidatura del expresidente de la República Leonel Fernández.

"Los que quieren que el PLD se mantenga en el poder están unidos y trabajando en la candidatura de Leonel Fernández. Eso es lo que se está trabajando en las bases del PLD", expresó Espinosa.

También añadió que el "liderazgo no se traspasa" por lo que no le preocupa a quién le brinde apoyo el presidente Danilo Medina.

"En el PLD hay dos grandes líderes, y ya hay uno que no va a participar en las primarias. El liderazgo no es algo que se traspasa, no es como un carro que con una firma se resuelve", indicó.

El diputado del sector leonelista del PLD realizó estas declaraciones justo antes de participar en una actividad de ese bloque que se celebró sin acceso a la prensa en la casa de campaña de Leonel Fernández.