McAfee advierte que si le hacen daño a los perros que dejó en RD “lloverá ira del cielo”

El multimillonario y fundador de una compañía de antivirus, John McAfee, dijo que si en República Dominicana, donde fue capturado esta semana, le hacen daño a alguno de sus perros “lloverá ira del cielo”.

“Si la República Dominicana daña un solo pelo de alguno de mis perros los cuales nos forzaron a Janice McAfee (@theemrsmcafee) y a mí a separarnos de ellos, entonces, sí, la ira lloverá del cielo”, tuiteó el empresario la mañana de este sábado.

También manifestó que las autoridades dominicanas no le han devuelto los perros, y que no tenían a nadie que se quedara con ellos mientras eran deportados.

If the Dominican Republic harms a single hair on any of my dogs that they forced @theemrsmcafee and myself to separate from, then, yes, wrath will rain down from heaven. https://t.co/o62uqI6jBQ

“El gobierno de República Dominicana tomó custodia y no hemos escuchado nadie. Si ellos fueron lastimados trabajaré para asegurarme que el turismo de República Dominicana termine”, indica en otro tuit.

El Ministerio Público informó que McAfee fue deportado a Inglaterra, quien había sido detenido por entrar de manera irregular al territorio dominicano.

The issue we now have is that the D.R. has not returned our dogs to us. We were not allowed to leave anyone in our boat to care for them when we were deported. The D.R. government took custody and we've heard nothing. If they were harmed I will work to ensure D.R. tourism ends.