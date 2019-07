Rechazo a gestión de titular de Junta Electoral Santiago

Santiago, RD

El equipo político del alcalde Abel Martínez anunció que presentará una instancia contra la permanencia de Haime Thomas en la presidencia de la Junta Electoral de Santiago, debido a comentarios en los que ponía en duda la repostulación del edil.

Fernando Ramírez, vocero del alcalde, señaló que se estaba preparando una instancia de oposición a la continuidad de Thomas, por no estar en condiciones de arbitrar un proceso electoral como el que se avecina en octubre, con las primarias abiertas simultaneas.

“Él dice que no le dan los votos (al alcalde Abel Martínez). O sea, el va a contar los votos y ya dice que no le dan”, explicó Ramírez en conversación con Listín Diario. En su cuenta en la red social Twitter, Thomas señaló que se trataba de la aclaración número 100 que realiza al ser elegido presidente de la Junta Electoral de Santiago, ya que su trabajo primero era ser comunicador. “Es la aclaración 100 que he hecho desde que fui escogido presidente de la Junta Electoral de Santiago”, dijo.