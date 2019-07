Encuesta da a Abinader 40.5% de preferencia, Danilo 26%, Leonel 15 e Hipólito 8.3%

Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene un 40.5 del electorado, según una encuesta divulgada este lunes y realizada por el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta.

A los encuestados se les presentó una lista de precandidatos presidenciales a los que favorecieron en el siguiente orden: un 40.5 expresó su apoyo por Luis Abinader, seguido por el presidente Danilo Medina, con 26.0, Leonel Fernández 15.0, Hipólito Mejía, 8.3%, Ramfis Trujillo, 4.7%, Guillermo Moreno, 2.2%, Quique Antún, 1.5%, Miguel Vargas, 0.8%, el 0,7% no se identificó con ninguno y el 0.3% dijo no saber o no respondió.

Sobre la valoración del gobierno del presidente Danilo Medina el 53.7% dijo aprobar la gestión de gobierno, contra un 46.3% que dijo desaprobarla. La pregunta se hizo pese al impedimento constitucional que pesa sobre el presidente Medina para presentarse a las elecciones.

Al interior de los principales partidos, el presidente Medina recibiría el 63.0 de apoyo de los peledeístas, frente al 37% del ex presidente Fernández, mientras que en el PRM Luis Abinader ganaría con el 79.1% a 20.9% a Hipólito Mejía.

En cuanto a la firmeza del voto por los principales candidatos, un 98% de los electores que votan por Abinader dice que no cambiaría su preferencia, con Danilo Medina alcanza a un 96% y con Leonel no cambiaría un 90%.

Con respeto a los problemas que más preocupan a los electores consultados están la inseguridad ciudadana, 33.3%, alto costo de la vida, 23.3%, corrupción, 16.7%, desempleo, 13.3, migración haitiana. 10.0%, energía eléctrica, 1.7% y agua potable 1.7%

En la encuesta se explica que el Partido de la Liberación Dominicana obtendría un 43.7% frente al 38% del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que el Partido Reformista Social Cristiano registra 3.1% de preferencia, Alianza País 2.8, el Partido Revolucionario Dominicano 2.6% y un 9.8% dijo no saber, o no respondió.

La encuesta fue auspiciada por varios empresarios que colaboran con Ola Sector Externo Luis Abinader, del que es coordinador nacional. Los resultados fueron presentados este lunes por el doctor Santiago Hazim.

“Los hallazgos de esta encuesta del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta nos merecen crédito por la calidad profesional del director de la investigación, el licenciado Plinio Robles, con vasta experiencia en la materia y porque sus resultados coinciden con otras encuestas que conoce el país”, manifestó Hazim.