Familiares de cabo ultimado el sábado denuncian han tenido problemas para realizar querella

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Familiares del miembro de la Policía Nacional, Steven Contreras quien falleciera en la madrugada del sábado de varios disparos en el sector Cristo Rey, denunciaron que estos han tenido problemas para presentar la querella ante la institución.

La tía de Steven, Paulina Contreras, expresó que la madre del occiso ha ido en varias ocasiones al Palacio de la Policía Nacional sin éxito alguno.

"Mi hermana (la madre de Steven) fue el sábado y no había nadie, fue ayer y tampoco y entonces le recomendaron que vaya hoy, para ya salir de eso", exclamó Paulina, quien lamenta que el sistema funcione de esa forma, incluso cuando se trata de un miembro de la institución.

Los familiares agregaron que Steven, de 24 años de edad, siempre tuvo una personalidad tranquila por lo que se encuentran extraño que esa situación haya escalado de esa forma.

"Tengo entendido que solo le pidieron que no entrara al lugar que la luz del motor prendida, o sea de ahí a que le pegaran cuatro disparos por un desacuerdo así, me lo encuentro extraño", añadió Paulina quien dice que aún no tienen más detalles de lo ocurrido.

Los parientes del cabo de la Policía Nacional, esperan que se realice justicia y que le expliquen la manera en que ocurrieron los hechos.

Un informe preliminar indica que las heridas mortales del cabo Contreras se las ocasionaron Bienvenido Javier Ángeles Guerrero, de 27 años; Julio Santiago Taveras Tejeda, de 31 (quienes se encuentran prófugos de la justicia) y el asimilado José Antonio Guerrero.

La herida de bala que presenta el último se la infirió el alistado y la de arma blanca, un hombre identificado como Yancarlos Guzmán.

Señala el informe que el cabo policial, tras concluir su trabajo de seguridad en un establecimiento ubicado en Santo Domingo Este, se dirigió a la residencia de su novia, ubicada en el Callejón la Chancleta, de Cristo Rey.

Añade que mientras el cabo Steven y un amigo suyo esperaban a la novia fuera de la vivienda de esta, Bienvenido y Julio les pasaron caminando por entre ambos, rozándolos y sin pedirles permiso, lo que dio origen a la riña en la que José Antonio también participó, resultando con las heridas que presenta.

Apunta el informe que Bienvenido y Julio siempre se oponían a que el agente policial fuera por allí en busca de su novia debido a que supuestamente operan un punto de venta de drogas a la entrada del Callejón La Chancleta.