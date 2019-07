Encuesta Asisa: El PLD ha perdido 11% de intención de voto en cuatro meses

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) registra un descenso en intención de voto según una encuesta de la firma Asisa, que les señala una caída de 11% en los últimos cuatro meses.

La firma señala que en marzo pasado el PLD tenía un 46% y que en su más reciente medición registra un 35% de favorabilidad al voto.

De acuerdo con la encuenta realizada por Asisa Reseach Group, el aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, vencería en unas eventuales elecciones al precadidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aunque sería necesario ir a una segunda vuelta electoral.

Conforme con la encuesta, Fernández obtendría un 46 por ciento y Abinader un 40, en la primera ronda electoral.

Según la misma, Fernández vencería con un 35.4 por ciento en las elecciones primarias del PLD al actual presidente de la República Danilo Medina (22.1).

Mientras que en las primarias del PRM, Abinader obtendría el 39 por ciento de los votos.

La directora general de Asisa Group, Lilian Pagán, reveló que la encuesta fue solicitada por varios “empresarios” que se preocuparon por la situación del país.

Pagán agregó que no podía identificar los nombres de dichos empresarios ya que estos les pidieron no hacerlo.

En el dia de hoy la Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado en el que dice que cada encuestadora debe de revelar la persona que solicitó la encuesta.

“Uno no puedo alegar desconocimiento de ley, pero sí puede ser una mala interpretación. A mi entender el espíritu de la ley dice que se debe de nombrar la persona ante la Junta y no hacérsele pública, pero esperemos qué me dicen las autoridades de la entidad”, expresó Pagán ante la insistencia de varios periodistas.

La encuesta fue realizada en República Dominicana, entre el 14 y el 19 de julio.