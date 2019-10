Fuego provoca daños a Inspectoría JCE

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Un incendio se registró ayer en la Unidad de Inspectoría de la Junta Central Electoral (JCE), que dejó daños considerables según su presidente, Julio César Castaños Guzmán, donde aún se desconoce la magnitud del daño material que corresponden a las áreas de informática e imprenta de esa institución.

De acuerdo a las autoridades, el siniestro inició alrededor de la 1:00 de la tarde y no se reportaron heridos debido a que el domingo no era laborable y no había empleados dentro de la Inspectoría.

Castaños Guzmán, quien se presentó al lugar cuando el fuego estaba siendo combatido por los bomberos, informó que en los próximos días se comunicarán los daños materiales ocasionados por el incidente.

Al ser cuestionado sobre los equipos adquiridos recientemente que serán utilizados para las primarias simultáneas a efectuarse el 6 de octubre del año próximo, el presidente de la JCE aseguró que no se encontraban en el lugar donde ocurrió el incendio.

“Reitero, los equipos que se van a usar en las primarias no están ahí, eso no va a coger ningún riesgo”, dijo Castaños Guzmán.

IMPORTANTE

Informe. El director de Informática de ese organismo, Miguel Ángel García, agregó que de las áreas afectadas de la Inspectoría se encuentran tres espacios que corresponden a dar soporte informático, relacionadas con documentación, redes y soporte técnico. Precisó que no hay “nada” que tenga que ver con la parte operacional.