Madre de puertorriqueña muerta en el país durante cirugía plástica da su versión

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Una mujer de origen puertorriqueño falleció en el país mientras era sometida a una cirugía plástica en la clínica Ureña Arias, según informó el medio Telemundo 47.

Alexandra Medina, de 33 años de edad, llegó al país el pasado miércoles 3 de julio y un día después fue sometida a la cirugía, según informó la madre de la fallecida al medio norteamericano.

“Ella me llama y me dice mañana me hacen laboratorio y me hacen esto y me hacen aquello, yo le digo pero Alexandra, ¿tú vas de un día para el otro para operarte?” dijo la madre de la víctima, quien agregó que en un principio la operación estaba pautada para realizarse a la 1:00 de la tarde en otro centro médico.

Sin embargo, explicó que luego fue cambiado el lugar, siendo su hija trasladada hacia la clínica Arias Ureña donde dijo fue ingresada a las 8 de la noche del pasado jueves 4 de julio.

No obstante, según el acta de defunción, presentada por Telemundo 47, la mujer puertorriqueña con residencia en Nueva York, falleció a las 11:30 de la mañana el pasado viernes 5 de julio, producto de una “insuficiencia respiratoria, embolismo graso o tejido adiposo en procedimiento de liposucción”.

Connie Toro, madre de la fallecida, explicó que en primera instancia la cirugía la iba a realizar un doctor de apellido Almánzar, sin embargo dijo que éste tenía miedo y por eso le dijo a otro que lo hiciera.

El cirujano que realizó el procedimiento, según el medio de comunicación estadounidense, es de apellido Sánchez, quien al ser llamado por el canal no quiso hacer referencia sobre el caso y se limitó a decir que tenía mucha experiencia en el país haciendo cirugías estéticas.