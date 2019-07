Salcedo Llibre niega que pagos de Odebrecht fueran sobornos

Dalton Herrera

El analista financiero, Gregory Salcedo Llibre, quien aparece mencionado como receptor de fondos de Odebrecht, aclaró anoche que nunca ha trabajado para la empresa brasileña en el país.

Durante una visita a las instalaciones del LISTÍN DIARIO, Salcedo Llibre explicó que los pagos que recibió de la constructura fueron únicamente por los servicios profesionales de auditorías, financiación y fideicomisos en el extranjero.

Según el consultor financiero, su participación en el proceso de las discusiones sobre la licitación de Punta Catalina fue limitada a 36 horas como parte de un equipo multidisciplinario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Sostuvo, además, que él pertenecía a la Comisión de Análisis Financiero, la cual no tuvo influencia alguna en la eliminación de los otros participantes que competían en la licitación de la Planta Termoeléctrica, ya que esa tarea le correspondía a la Comisión Técnica.

También afirmó que cuenta con el certificado, con fecha del 10 de enero de 2014 y expedido por la CDEEE, que confirma que el trabajo de consultoría que realizó no representaba conflictos con su rol de Consultor Financiero Externo de esa institución.

A continuación, un texto íntegro de las expliaciones que da Gregory Salcedo Llible al respecto:

En el desempeño de mi vida privada y profesional no he sido dado al debate público, en razón de la alta discrecionalidad y su vinculación con el sistema financiero formal que requiere la naturaleza de mis servicios. No obstante, me siento obligado a hacer algunas precisiones en torno a una supuesta participación de mi persona en un caso comentado en los medios.

Durante toda mi vida profesional no he sido funcionario ni empleado público, ni activado políticamente, ni estoy inscrito en ningún partido político. Me desempeño como consultor privado independiente y, como tal, ejecuto trabajos profesionales para clientes público y privados, siempre que no exista conflicto de intereses en un caso en particular.

A través de mi trayectoria profesional y personal, y por la gracia de Dios, he podido mantener una conducta intachable y un buen nombre, que me han permitido la confianza de cientos de clientes particulares y empresas a los que he tenido el privilegio de servir por más de 20 años, y cuyo testimonio constituye mi mejor defensa.

A título personal, ofrecemos consultoría privada externa a CDEEE para temas financieros exclusivamente, y en esa calidad no estoy ligado a dicha entidad por un vínculo de exclusividad o prohibición, salvo en casos como hemos dicho, que se plantee un conflicto de intereses.

En el caso específico de Odebrecht, que refiere a la divulgación de información en la cual se me menciona, no había ningún conflicto de intereses que impidiera la prestación de servicios de asesoría por mi parte a dicha empresa en el 2014, en razón de que: a) Los servicios fueron prestados con posterioridad a la conclusión del proceso de la licitación y con la debida consulta de conflictos con la propia CDEEE (favor encontrar certificación firmada anexa); y, b) Los servicios no tenían ninguna relación con el proyecto de Punta Catalina en sentido particular, ni con República Dominicana en sentido general, pues se trató de trabajos que consistieron en desarrollarle a la empresa una serie de evaluaciones sobre opciones de financiación y fideicomisos para múltiples proyectos en Latinoamérica, objetivo que se corresponde con mi especialidad profesional que me ha permitido realizar asesorías en transacciones relevantes, en diversas industrias y en múltiples países.

En ese mismo orden, cabe destacar que, en el divulgado internacionalmente por la Empresa Odebrecht (anexo), la empresa afirma que no todos los pagos realizados desde esas cuentas, y que figuran en el listado divulgado tuvieron que ver con actos de corrupción con sobornos y que en dichos archivos se encuentran también registros de transacciones internas y privadas. En este sentido, el representante de dicha empresa en la República Dominicana, en declaraciones a los medios de comunicación nacionales, corrobora lo dicho por la Empresa.

Agradeceré profundamente que estas precisiones de lugar permitan disminuir el impacto negativo que este episodio ha causado a mi persona, y a la empresa que presido.

Estoy confiado en Dios que en un tiempo prudente, esta situación pueda ser esclarecida como corresponde, al mismo tiempo que las razones que he expuesto puedan surtir efecto, las cuales respaldan mi trabajo independiente privado en proveer estos servicios, sobretodo mostrando la certificación del cliente en cuestión autorizando el trabajo y su alcance.

HOJA DE TRABAJO

Trayectoria

Su carrera comenzó en 1998 como Analista Corporativo en la Unidad de Riesgo.

Poco tiempo después fue ascendido a Analista Senior para fines de 1999. De esta posición es promovido a Manager de Relaciones para manejar un portafolio de 50 grandes clientes corporativos locales del país.

También fue Vicepresidente Jefe de la Banca Corporativa & Sector Público por más de 5 años.

Trabajó en la primera titularización ejecutada en el país, el préstamo Puente más grande de la historia y la más grande emisión de Bonos en la República Dominicana. Renunció de la presidencia del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de República Dominicana.