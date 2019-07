Director DNI echa para atrás y lamenta versión de paradero ‘Quirinito’

Martín Adames

Santo Domingo, RD

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, habría reconsiderado declaraciones dadas anteayer a medios de comunicación, al afirmar que la Procuraduría General de la República y la Policía conocían el paradero del prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).

Al menos esto fue lo que aseguró el mismo procurador, Jean Alain Rodríguez, antes de activar una campaña contra aparatos tragamonedas, efectuada en la sede de investigaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El titular de la Procuraduría dijo que habló con el director del DNI al respecto, para poder interpretar mejor sus declaraciones, y que este le dijo, con plena sinceridad, “lamentando que lo había expresado de esa forma es que él entiende que tenemos indicios… siempre hay indicios”, explicó Rodríguez.

Habla la Policía

Por su parte, la Policía aclaró ayer que ese cuerpo no sabe del paradero de “Quirinito” y que sigue investigando para determinar su ubicación y retornarlo a la cárcel.

“Lo único que podemos decir”, indica el cuerpo de orden público, “es que continúan las investigaciones para localizar el paradero de Quirinito; si supiéramos dónde se encuentra hace tiempo que lo hubiéramos apresado y retornado a prisión”.

El procurador aseguró que nadie como él tiene tanto interés en que ese caso se resuelva, como demanda la sociedad.

Sigfrido cierra el tema

El director del DNI también retomó ayer el tema sobre la referencia que había hecho en torno a la PGR y la Policía, tocando al paradero de “Quirinito”, pero esta vez para puntualizar que “tal como he manifestado en reiteradas ocasiones, a lo que me referí con las declaraciones que ofrecí recienteme durante una entrevista en un programa de televisión, es que “la localización y recaptura del prófugo Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como “Quirinito”, es responsabilidad de la Policía y la Procuraduría General de la República”, debido a que no es un asunto que compromete la seguridad nacional y al decir que ellos conocían su paradero, más bien me refería a que en diferentes momentos habían tenido “pistas o posibles localidades no confirmadas”.

Agregó que “para la localización de Quirinito, las diferentes agencias que intervienen en la seguridad el Estado, incluido el DNI, únicamente estamos ofreciendo permanentemente nuestra colaboración a la Policía y a la Procuraduría General de la República, porque es un caso de su competencia”. Más temprano, Pared Pérez dijo que daba por cerrado este asunto.

EN PUNTOS

Lo que dijo a Listín

El pasado mes de marzo, Sigfrido Pared Pérez reveló, durante el desayuno de Listín Diario, que ya tenían ubicado a “Quirinito”, pero se estaban completando trámites con el país adonde huyó, para traerlo y retornarlo a prisión.

Los trámites.

El director del DNI también se refirió a los trámites burocráticos que tienen las naciones del primer mundo sobre extradición de prófugos, en comparación con el país.