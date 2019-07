Procurador dice director del DNI quiso decir otra cosa sobre Quirinito

Martin Adames

Santo Domingo, RD

Respecto a las declaraciones del director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Sigfrido Pared Pérez, de que la Procuraduría y la Policía Nacional saben dónde se encuentra el prófugo Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que Sigfrido lo que quiso decir es que hay indicios.

“Yo conversé con el mismo director para poder interpretar mejor sus declaraciones y lo que me dijo con plena sinceridad, lamentando que lo había expresado de esa forma es que él entiende que tenemos indicios…, siempre hay indicios”, explicó el procurador.

Recordó que la Procuraduría envió una señal de alerta a la Interpool, y que eso está en los registros de esa entidad, y que la Policía Nacional lleva una investigación, que es quien maneja el contacto con la entidad internacional, y añadió que “no hay nadie que tenga más deseo que yo que ese señor sea traído a la justicia”.

“Es bueno que ustedes le pregunten a él, porque si ustedes escuchan lo que el mismo dice el comienza diciendo este no es un tema de seguridad nacional, este no es un tema mío, y entonces entiende e interpreta que al no ser de él seguramente, pues otros saben, entonces ustedes le pueden preguntar a al director”, manifestó el representante del Ministerio Público al ser cuestionado por la prensa sobre el tema.

Quirinito huye de la justicia dominicana desde 2017, tras haber utilizado artificios de salud para fugarse y evadir una condena de 30 años de prisión.