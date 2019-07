Leonel: No discutimos propuestas de ningún tipo en el encuentro con Reinaldo Pared

Redacción listindiario.com

Santo Domingo, RD

El expresidente Leonel Fernández aseguró esta noche que no discutieron ningún tipo de propuesta durante el encuentro que sostuvo con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez.

Explicó que en la reunión, realizada el pasado viernes, trataron temas del partido y la necesidad de buscarle solución, pero que no es cierto que discutieran algún tipo de propuesta.

“No es cierto que hayamos discutido propuesta de ningún género, ni de parte mía ni tan poco la he recibido yo de parte del Danilo Medina a través del secretario general. Conversamos sobre los temas del partido y la necesidad de buscarles una solución, pero no son propuestas, no ha habido propuestas”, aseguró el aspirante a la candidatura presidencial al hablar con los periodistas al Estadio Quisqueya, donde participó en la fiesta por la Independencia de Estados Unidos, que organizó la embajada norteamericana.

Explicó que la reunión es parte de los encuentros cotidianos que sostienen para analizar la agenda del partido.

La reunión se produjo en medio de expectativas, debido a que ese mismo día Pared Pérez hizo lo propio con el presidente Danilo Medina, por lo que la atención se centró en una posible propuesta para buscar una salida a la situación interna que se vive en esa organización política, la cual ha sido trasladada al Congreso Nacional, donde han sido apostados cientos de militares ante la posible introducción del proyecto de reforma constitucional, que busca un tercer mandato de Medina.

Fernández rechaza una modificación a la Carta Magna para permitir la reelección, mientras que seguidores de Medina favorecen un tercer mandato, lo cual prohíbe la Carta Magna.