Víctor Hugo entró al país en una embarcación desde Puerto Rico

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Víctor Hugo Gómez, presunto autor intelectual en el ataque en el que resultó herido David Ortiz, entró vía marítima a República Dominicana.

El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, dijo que aunque no se sabe con certitud cuándo pisó suelo dominicano, sí se tiene conocimiento que desde Estados Unidos viajó a Puerto Rico, en una embarcación hasta La Romana, de acuerdo a las declaraciones del imputado.

Hasta ahora se desconoce si las autoridades norteamericanas solicitarán la extradición a Estados Unidos del prófugo de la justicia, de acuerdo a Durán.

En un video colgado en las redes sociales, Víctor Hugo confesó que no se entregó a las autoridades estadounidenses, que le buscaban por supuestamente pertenecer al “Cartel del Golfo” porque no tenía dinero para pagar un abogado. “Estaba esperando que me pagaran un dinero de una propiedad”, dice en el clip.

Hugo, quien fue apresado el pasado viernes, deberá cumplir un año de prisión preventiva en la Cárcel Najayo-Hombres, por ser presuntamente el autor intelectual en el intento de asesinato contra Sixto David Fernández.

Hasta ahora las autoridades han vinculado a al menos 16 personas, de los cuales hay 14 apresados, y dos prófugos.

El atentado en el que se hirió al expelotero de Grandes Ligas ocurrió la noche del 9 de junio, en un bar ubicado en Santo Domingo Este.