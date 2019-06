Arrestan las fichas claves del atentado contra el Big Papi

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con el apresamiento de dos de las fichas claves en el atentado donde resultó herido de un disparo el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se colocan sobre la mesa las cartas que llevarían a despejar las principales incógnitas del escandaloso caso.

Las autoridades dominicanas informaron ayer la captura de Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado como el presunto autor intelectual de la trama criminal, pero de inmediato éste negó la acusación y se declaró inocente.

Gómez Vásquez, quien estaba prófugo de las autoridades estadounidenses, fue señalado por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional como el autor intelectual del atentado que alegadamente era dirigido contra Sixto David Fernández, también conocido como David “El Modelo”, quien se encontraba en el centro de diversión del ensanche Ozama donde se produjo el hecho.

Fernández había dicho en el programa radial Zol 106.5 FM que no tenía enemigos, que tampoco tenía dinero y que era un ciudadano común y corriente. Además, que tiene un taller de desabolladura y pintura de autos.

El 20 de marzo de este año las autoridades federales de Houston y Galveston, Estados Unidos, anunciaron los resultados de un operativo antidrogas en Texas, presentando orden de arresto contra al menos 56 personas, en la que incluye a Víctor Hugo Gómez.

El hombre, de 43 años, es señalado según las autoridades estadounidenses como parte del Cártel del Golfo que realizaba sus operaciones entre febrero de 2016 a abril de 2018.

Niega participación

Gómez Vásquez grabó un vídeo antes de ser detenido por la Policía Nacional en el residencial Carmen Renata III, en Pantoja, Santo Domingo Oeste, por “si le pasaba algo”, donde asegura que es inocente y que nunca se atrevería a atentar contra la vida de Sixto David Fernández, a quien identifica como su pariente.

Las autoridades dominicanas señalaron que los dos hombres son primos y que tuvieron una diferencia que les llevó a enfrentarse, hace poco más de nueve meses.

“Me están acusando de planificar un atentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por alguna razón tengo interés o haría algo así. Yo no soy su enemigo y él mismo ha confesado que no tiene ningún tipo de enemigo”, expresa en el vídeo publicado por el abogado dominicano Carlos Rubio. Dice que tampoco sería capaz de atentar contra la vida del pelotero dominicano David Ortiz, y que es un padre de familia.

Dijo, además, que no se entregó a las autoridades estadounidenses, que le buscan por supuestamente pertenecer al “Cártel del Golfo”, porque no tenía dinero para pagar un abogado. “Estaba esperando que me pagaran un dinero de una propiedad”, dice en el vídeo, que fue enviado a su esposa por si le pasaba algo.

En el mismo video Gómez agregó que sí tuvo un tipo de descontento con Sixto David, pero lo definió como algo normal entre familiares. “Sí tuvimos un inconveniente como cualquier otro tipo de persona, nos molestamos pero David sabe que yo jamás sería capaz de hacer algo así”, añadió.

Alrededor del mediodía el vocero de la Policía, Frank Félix Durán, confirmó que Gómez Vásquez había sido apresado por las autoridades.

Prófugos y presos

Aún están prófugos de la justicia Luis Rivas Clase (El Cirujano) y Fernanda Villasmil Manzanilla (La Venezolana o Pelirrubia).

Por el caso han recibido prisión preventiva como medida de coerción 10 supuestos implicados en el hecho, quienes deberán cumplir el año de prisión preventiva son Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (“Rolfi”), quien admitió que fue quien disparó al exbeisbolista; Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García (“El Nata”), Joel Rodríguez de la Cruz (“Calamardo”) y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (“Nene”).

También cumplirán la prisión preventiva Reynaldo Rodríguez, Lanny Estefanny Pérez, José Eduardo Ciprián (“Chuki”) y Carlos Rafael Álvarez (“Carlos Nike”), éstos dos últimos cumplen prisión en la cárcel del 15 de Azua y contra quienes se ha abierto un proceso paralelo por el nuevo caso. j

Cifras

Día 9

Recibe un disparo.

David Ortiz fue intervenido quirúrgicamente en el centro médico Abel González y trasladado en avión ambulancia al Mass General Hospital, en Boston, Estados Unidos.

Día 28

El interrogatorio.

Los abogados de Víctor Hugo Gómez, acusado de ser autor intelectural del atentado, denunciaron ayer que el Ministerio Público interrogó a su cliente sin su presencia, tras ser apresado en Santo Domingo Oeste.