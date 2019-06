Pacientes de cirugías plásticas deben esperar entre 10 y 21 días para viajar tras procedimiento

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Si una persona viaja a República Dominicana para someterse a una cirugía plástica estética, es recomendable que espere 48 horas después del vuelo para realizarse el procedimiento, siempre y cuando el viaje sea menor a dos horas.

De acuerdo a una resolución del Ministerio de Salud Pública, esta medida es para evitar el riesgo de tromboembolismo pulmonar y otras complicaciones quirúrgicas asociadas a viajes en avión.

Mientras que tras la intervención quirúrgica es necesario esperar al menos 10 días para vuelos continentales (oceánicos) y no menor a 21 días para los intercontinentales, a partir de la fecha del procedimiento.

Estas indicaciones emitidas en la resolución 000006, dada a conocer el 26 de junio del presente año, son a propósito de que un 25 por ciento de los pacientes que ingresan al quirófano para cirugías de este tipo presentan complicaciones médicas.

Entre las medidas que puntualiza el documento está educar a los pacientes sobre la importancia de no ocultar información sobre sus hábitos tóxicos y antecedentes patológicos y quirúrgicos y explicarles los riesgos que para su salud conlleva no proveer al médico los elementos necesarios para una adecuada valoración del riesgo quirúrgico; comunicar al paciente verbalmente y no solo mediante la firma de un formato de consentimiento informado, los riesgos inherentes a los procedimientos quirúrgicos.

También indica que el Ministerio de Salud Pública solicitará a los tribunales competentes la suspensión transitoria del exequátur a los profesionales de la medicina que violen la Resolución 000008 del 20 de marzo del 2015 que regula el ejercicio de los médicos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos en el territorio de la República Dominicana.

“Si estando suspendidos los servicios quirúrgicos plásticos de tipo estético, se verifica que el centro continua realizando ese tipo de intervención y ocurriera el fallecimiento de un paciente, sea durante el pre, el trans o el post quirúrgico, además de la medida señalada Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salid para el sometimiento al personal médico actuante, así como al director o a la directora del centro, a la acción de la justicia", puntualiza.

Asimismo, explica que si el cirujano es reincidente en cometer prácticas que atenten con la vida de un paciente, se le solicitará a los tribunales la inhabilitación definitiva de su exequatur.

La última víctima en casos de cirugías plásticas es Sharlim Almánzar Paulino, de 26 años de edad, quien murió días después de someterse a seis procedimientos.