Víctor Hugo Gómez Vásquez niega haber planificado atentado a David Ortiz o contra David Fernández

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El acusado de ser el presunto autor intelectual del atentado donde resultó herido el expelotero David Ortíz, Víctor Hugo Gómez Vásquez, grabó un vídeo antes de ser detenido hoy por la Policía Nacional por “si le pasaba algo”.

Gómez Vásquez dice en el audiovisual que es inocente y que nunca se atrevería a atentar contra la vida de Sixto David Fernández, a quien identifica como su pariente.

Las autoridades dominicanas señalaron que los dos hombres son primos y que tuvieron una diferencia que les llevó a enfrentarse, hace poco más de nueve meses.

“Me están acusando de planificar un atentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por alguna razón tengo interés o haría algo así. Yo no soy su enemigo y él mismo ha confesado que no tiene ningún tipo de enemigo”, expresa Gómez en el vídeo, publicado por el abogado dominicano Carlos Rubio.

En ese mismo vídeo el hombre dice que tampoco sería capaz de atentar contra la vida del pelotero dominicano David Ortiz. Defiende que es un padre de familia, que no es culpable de las acusaciones que le han realizado.

Dijo, además, que no se entregó a las autoridades estadounidenses, que le buscan por supuestamente pertenecer al “Cartel del Golfo” porque no tenía dinero para pagar un abogado. “Estaba esperando que me pagaran un dinero de una propiedad”, dice en el vídeo, que fue enviado a su esposa por si le pasaba algo.

En el mismo vídeo Gómez agregó que sí tuvo un tipo de descontento con Sixto David pero lo definió como algo normal entre familiares.

“Sí tuvimos un inconveniente como cualquier otro tipo de persona, nos molestamos pero David sabe que yo jamás sería capaz de hacer algo así”, añadió.

Alrededor del mediodía el vocero de la Policía Nacional, Frank Felix Duran, confirmó que Gomez Vásquez había sido apresado por las autoridades dominicanas.