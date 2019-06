Buscarán los votos “porque al gobierno no se le desafía”

Santo Domingo, RD

El diputado Manuel Díaz, que sigue las orientaciones del presidente Danilo Medina, aseguró que si no cuentan con los votos para aprobar una reforma constitucional que permita la reelección presidencial, entonces “los van a conseguir porque al Gobierno no se le desafía”. Cuando a Díaz se le preguntó cómo se conseguirían esos votos que le hacen falta al danilismo para pasar la reelección, le dijo a la reportera que le preguntó que ella “no es ninguna tonta ni ninguna suiza”, y que conoce cómo se consiguen los votos en situaciones como esas.

“El poder es el poder, y al poder no se le desafía”, dijo el legislador a periodistas en las cercanías del comedor de la Cámara de Diputados.

Las tenciones

Las tensiones por una posible reforma constitucional han agitado el debate político en los últimos días, hasta el punto de que el Congreso se encuentra militarizado y no se permiten manifestaciones de protestas en su alrededor.

La principal oposición a modificar la Constitución es del expresidente Leonel Fernández, presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cámara no sesiona

El conflicto creado por los intentos de una reforma constitucional paralizaron esta semana las labores de la Cámara de Diputados, mientras la sede del Congreso seguía custodiada por tropas mixtas de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunciaron que no votarían por ningún proyecto hasta que no se desmilitarice el lugar. Mientras que los diputados del PLD, afines a Fernández, se retiraron y prometieron no volver hasta que permanezca el cerco militar.

Mientras los senadores del PLD que siguen las orientaciones del presidente Medina pidieron a Fernández no apoyar, y por el contrario, condenar los hechos que se vivien en las afueras del Congreso.