Permiso para instalar carpa en las inmediaciones del Congreso fue otorgado por el ADN

Santo Domingo

El jefe del Comando Metropolitano, contraalmirante Lee Ballester, quien está al frente de las tropas que custodian el Congreso Nacional, junto al general Máximo Báez Aybar, alegó que no se debía instalar carpas en lugar, debido a que no podían darle veracidad al permiso que presentaron para tales fines, porque no conocían la firma.

Sin embargo, el permiso fue gestionado por el cantante Jhonny Ventura y otorgado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

El documento, que tiene fecha del 24 de junio y del cual mostraron copia, señala que “a los residentes no se les obstruirá en acceso a sus viviendas, y deben informar a todos los que se vean afectados por la actividad”.

La tarde de ayer varias personas resultaron afectadas con bombas lacrimógenas cuando legisladores, artistas y otros ciudadanos intentaron instalar carpas en las inmediaciones del Congreso, para pernoctar allí en vigilia, y de esa manera estar pendiente ante una posible introducción al proyecto de reforma constitucional que busca permitir un tercer mandato del presidente Danilo Medina.

Los manifestantes señalaron que eso no los amedrentará y que este martes volverán al lugar.