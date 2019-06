Llega a su fin plazo dado por la JCE a partidos para reservar candidaturas

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD

Concluyó el sábado último el plazo legal para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos depositaran las reservas de sus candidaturas,con detalles de sus respectivas demarcaciones,ante la Junta Central Electoral(JCE).

Las organizaciones que depositaron sus documentos de reservas fueron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el pasado viernes 21 de junio; el Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Partido Liberal Reformista (PLR) y el Partido Humanista Dominicano (PHD), lo hicieron el sábado 22, fecha cuando concluyó el plazo, a las 12 de la medianoche. De inmediato hubo reacciones en las filas del PLD, por el hecho de que en algunos lugares no están de acuerdo con las reservas hechas o por haber mandado a convención a actuales funcionarios electos, que por su alto nivel de aceptación se entendía debieron ser liberados. Por ejemplo, el presidente del PLD en Los Alcarrizos, Luis Ney Sánchez, se opuso a que la candidatura a la alcaldía de esa demarcación sea reservada nuevamente para el actual incumbente, Junior Santos, como parte del proceso de alianza en marcha con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sánchez consideró que la dirección del PLD debe ser consecuente con la militancia municipal, porque “en las elecciones pasadas aportaron 26 mil votos para que Santos alcanzara la alcaldía del municipio”.

En el lado contrario, el PLD reservó 819 candidaturas para el próximo proceso electoral, en las que no está la alcaldía de Santiago, y el alcalde de esa ciudad, Abel Martínez, reaccionó diciendo “tampoco la pedí”.

“Tampoco la pedí. Nunca he ido a un proceso electoral con candidatura reservada; en todas he ido a primarias. De hecho, soy el único del Comité Político en la última década, que he ido a primarias, y en todas he ganado”, comentó Martínez a una publicación de la plataforma informativa.

Las que no irán a la elección

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reservó 29 senadurías, 112 diputaciones y 51 alcaldías que no tendrán que decidirse en las elecciones internas y cerradas que habrá de efectuar el 6 de octubre próximo.

Entre las candidaturas reservadas figuran 44 directores municipales, 373 regidores y 214 vocales.

Otras 3,289 posiciones tendrán que ser definidas en la convención interna a celebrarse en octubre.

Así está contenido en el documento que el PRM depositó el pasado sábado ante la JCE, contentivo del 20% de reservas de candidaturas, cumpliendo así con el plazo establecido por la Ley 33-18. El PRM presentó sus reservas para concretar “una gran concentración de alianzas” con partidos, movimientos sociales y personalidades independientes de buen prestigio social, según explicó el delegado político ante el organismo, Orlando Jorge Mera.

La reserva del 20% de las candidaturas congresuales y municipales, conforme dispone la Ley de Partidos, dijo Jorge Mera, ha sido “un ejercicio de amplia consulta y ponderación de la dirección del partido con el liderazgo fundamental de los territorios en todos los niveles, prevaleciendo la participación y el ejercicio democrático en la toma de decisiones”.