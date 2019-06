Las lilas en los ríos Ozama e Isabela afectan la pesca

Karen Vásquez Fernández

Santo Domingo, RD

Unos tres kilómetros de los ocho que componen las orillas de los ríos Ozama e Isabela, están arropados por las plantas lilas, lo que ha afectado el trabajo directo de al menos 60 pescadores y su calidad de vida y las de sus familias.

Es por ello que el Bloque de Organizaciones Comunitaria y Sociales Ozama e Isabela (Blocozai) denunció la situación e instó a las autoridades a aplicar las medidas de lugar para disminuir la cantidad de lilas presente en estas aguas. “Nos afecta bastante porque no podemos transitar en el agua, no nos podemos mover ya que el río está arropado totalmente y los peces se mueren porque no tienen oxígeno. Los peces se quedan enanos, se les llenan las agallas de este sedimento”, expresó Dionisio Cortorreal, pescador desde hace 40 años. Asimismo, Federico Guzmán, otro que se gana la vida como pescador, manifiestó que no están encontrando peces saludables, por lo que la venta de estos animales acuáticos ha decaído considerablemente. Dijo que en estos momentos se dedica a hacer algunos quehaceres en un mercado cercano, a fin de conseguir los ingresos para mantener a su familia.

“Cuando el río baja que viene con un caudal fuerte, esos peces se mueren, por causa de los químicos el agua se mezcla y los asfixia. En vez de los peces estar multiplicándose lo que están es menguando”, señaló Guzmán.

Destacó, además, que antes un grupo de hombres de la Marina de Guerra limpiaba desde las orillas de la calle Jacobo Majluta hasta la Vieja Barquita, pero que en la actualidad realizan esta función solo en el puerto de Sans Soucí.

Urgencia. La Asociación de Pescadores de La Isabela y El Caliche pide leyes a favor de estos ríos. Legislación. Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Residuos Sólidos, y la Ley General del Agua.