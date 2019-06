Sacerdote denuncia que fue golpeado por policías

Santo Domingo, RD.

El sacerdote Ramón Emilio Almonte, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en La Vega, denunció a través de un video, que fue golpeado por miembros de la Policía Nacional.

Señala que luego de terminar una misa, cuando cruzaba por el puente cabecera Yuna, los policías estaban requisando y le ordenaron pararse a la derecha, solicitándole los papeles del motor en el que se transportaba y al no tenerlos, deciden llevárselo preso con un “motor de lante y otro detrás”.

“Pero la realidad no es está, la realidad es el abuso, me estrellan, me esposan me agreden, me dan golpe, tengo por ahí (señalando su espalda) un aruñazo”.

El sacerdote pidió que la ola de violencia policial no continúe ya que “anoche fui yo, mañana puede ser otro”.