Informe sostiene autoridades dominicanas niegan derechos sexuales y reproductivos a adolescentes

Santo Domingo, RD.

Un informe publicado por la organización Human Rights Watch sostiene que a las adolescentes de República Dominicana se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos, provocando así que antes de cumplir los 18 años las niñas salgan embarazadas y se practiquen abortos clandestinos.

El informe de 55 páginas, titulado “‘I Felt Like the World Was Falling Down on Me’: Adolescent Girls’ Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic” (“‘Sentí que el mundo se venía abajo”: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana”), está basado en 30 entrevistas a niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años, “y decenas de otras personas, incluidos estudiantes, jóvenes LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, y expertos en el campo”.

Human Rights Watch documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad, “dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud”.

“A las adolescentes de República Dominicana se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a un aborto seguro”, expresa el informe.

Señala que las autoridades deberían implementar un nuevo plan para una “educación integral en sexualidad y despenalizar el aborto para frenar el embarazo adolescente no deseado y reducir el aborto inseguro”.

Margaret Wurth, investigadora sénior sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch, sostiene que las niñas deben estar preparadas con la información y los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y relaciones.

“Al negarles sus derechos sexuales y reproductivos, las autoridades dominicanas no les están brindando a las niñas y mujeres jóvenes todas las oportunidades para continuar su educación y llevar una vida saludable, exitosa y enriquecedora”, dijo.

“La alta tasa de embarazos de adolescentes en la República Dominicana es una consecuencia de la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años en la República Dominicana quedan embarazadas en la adolescencia.

La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Las leyes que tipifican como delito el aborto crean un temor generalizado y empujan el aborto a la clandestinidad, obligando a las mujeres y las niñas a recurrir a medidas inseguras para poner fin a los embarazos no deseados”, agrega.

Señalan que la orden departamental del Ministerio de Educación 33-2019, que procura diseñar una política de equidad de género en las escuelas podría requerir que las autoridades proporcionen una educación integral en sexualidad.

“Queda por ver si esta nueva estrategia se implementará de manera efectiva para garantizar los derechos de las niñas adolescentes”, explican.