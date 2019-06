Retornan al destacamento Felicidad a Franklin Junior Merán, nuevo implicado en caso David Ortiz

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

“No me lo grabe, no me lo grabe”, vociferaban los familiares de Franklin Junior Merán ("Rubirosa"), implicado en el caso David Ortiz, cuando este fue retornado por agentes de la Direccion de Investigaciones Criminales (Dicrim) al destacamento Felicidad, en Santo Domingo Este.

“Rubirosa”, quien se encuentra detenido desde desde el martes fue sacado del Felicidad alrededor de la una de la tarde por razones aún desconocidas.

Sus familiares se negaron a dar declaraciones sobre la vinculación de su pariente en el caso David Ortiz.

De acuerdo a un informe preliminar, "Rubirosa" fue quien alquiló uno de los vehículos en el que se planificó el atentado y se realizó el recorrido minutos antes de que ocurriera el hecho.

Este es el arrestado número 11 por el caso del ataque contra el ex jugador de la Grandes Ligas.

A los otros 10 implicados ya se les dictó un año de prisión preventiva a ser cumplida en diferentes cárceles, mientras que a este nuevo sospechoso, se le conocerá en las próximas horas.

"Rubirosa" no estaba incluido en las listas de personas involucradas dada a conocer por las autoridades en distintas ocasiones del proceso de investigación.

El pelotero dominicano David Ortiz fue herido de bala la noche del domingo 9 de junio del presente año en el bar Dial, en Santo Domingo Este, en el que también resultó herido el comunicador Jhoel López.