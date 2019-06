Tema de la reelección aumenta tensiones en el Congreso Nacional

Martín Adames

Santo Domingo, RD

Varios diputados de la facción danilista en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguran que la modificación a la Constitución para permitir otro mandato del presidente Danilo Medina es una realidad, ya que ese proyecto se ha estado consensuado en la Cámara Baja y que el mismo sería introducido esta semana.

“Ayer nosotros queríamos modificar la Constitución por el artículo 124 y otros artículos que se van a modificar. En horas estaremos dándoles los últimos toquecitos al proyecto para someterlo”, aseguró el diputado Tulio Jiménez Díaz.

Indicó que ese artículo se modificará para que el presidente Danilo Medina quede habilitado “para el 2020-2024 y para cuando él entienda que deba ser cambiado”.

La reforma

Informó que además de ese artículo se modifica la prerrogativa que tiene el presidente para nombrar al Procurador General de la República, y para que las próximos elecciones presidenciales, congresuales y municipales vayan juntas, entre otros artículos.

Sin embargo, el legislador también peledeísta, Levis Suriel Gómez, indicó que estos proyectos para modificar la constitución son solo rumores y que esa decisión la toma el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), asunto que podría tratarse en la reunión de este lunes, además de la reserva de la candidatura.

“El Comité Político se reunira hoy, y pueden estar seguros de que ese Comité Político, que históricamente ha trazado las líneas partidarias, no está compuesto por suicidas”, dijo el diputado Gómez.

En cuanto a los aprestos para modificar la constitución en el Congreso, indicó que cualquier decisión congresual vendría del Comité Político,

En tanto, el congresista Ramón Dilepcio Núñez, igualmente dijo que “se está afinando el proyecto para introducir la reforma constitucional, podría ser esta semana”.

Añadió que en la reunión de este lunes del Comité Político se tratará lo que tiene que ver con la reservas y que podría tratarse el tema de la reelección.

No hay acuerdos

En cambio el diputado opositor Amado Díaz entiende que no es posible que se apruebe una modificación a la constitución en la Cámara Baja y que los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están firmes en la línea partidaria de que no se apruebe una modificación constitucional.

Asimismo negó que legisladores de esa organización política estén haciendo acuerdos con los legisladores que favorecen el gobierno de turno para permitir una reelección por reelección, es decir que aprobarían el proyecto a cambio de que se les reserve su candidatura para el próximo proceso electoral.

En los últimos días se han avivado las contradicciones en el Congreso Nacional ante la afirmación de que en cualquier momento se someterá un proyecto para modificar la Constitución e reintroducir la reelección presidencial.

División PLD.

La nueva reforma de la Constitución mantiene dividido al gobernante PLD, que controla el Congreso.

El rechazo.

Partidos de oposición, iglesias y organizaciones sociales han rechazado la reforma de la Carta Magna.

Los cambios.

La Constitución modificada en 2010 volvió a modificarse en 2015 para permitir la reelección.