Abogada de implicado en atentado a David Ortiz asegura no le han presentado pruebas contra su cliente

Redacción Digital

Santo Domingo

La abogada de Carlos Rafael Álvarez (Carlos Nike), implicado en el atentado contra la vida de David Ortiz, aseguró que pese a su cliente ser señalado como una de las personas que planificó el ataque contra el pelotero, el Ministerio Público aún no ha presentado ningún tipo de prueba que lo vincule al caso.

"Entiendo que a la investigación le falta mucho y no tiene ningún tipo de fundamento. No entiendo cuál es la razón de él estar en le proceso, no tienen ningún tipo de pruebas, nigún imputado lo señala, no tienen nigún tipo de conversación, no tienen nada", indicó Bella Brea, abogada del detenido.

Asimismo, Brea asegura que Rafael Álvarez presenta lesiones en las muñecas debido a que lleva varios días detenido en una celda con las esposas puestas.

“Él está desde el lunes en un celda con cuatro imputados más de diferentes casos, los otros sueltos y él el único que tiene esposas”, indicó la abogada.

Carlos Rafael Álvarez, recluido con una condena de 20 años en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua, es señalado como quien habría sido uno de los hombres que dirigió la operación del ataque del que fue víctima Ortiz.

Según el Ministerio Público su trabajo, consistió en contratar a los sicarios y en monitorear todo el camino del atentado.