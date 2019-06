SNS informa profundiza investigación sobre señora grabó video y luego falleció

Santo Domingo, RD.

El Servicio Nacional de Salud informó que profundiza las investigaciones en torno al fallecimiento de la señora Nery Gil, de 46 años que grabó un video quejándose por falta de atención en el hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago.

El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, dijo que designó una comisión del nivel central para realizar una profunda investigación y determinar responsabilidades.

Rosa Chupany advirtió que si se evidencian negligencias o mala práctica médica serán aplicadas las sanciones correspondientes.

Explicó que desde hace un tiempo la Maternidad Estrella Ureña es intervenida por el SNS con designación del personal requerido, dotación de equipos que incluye instalación de nuevo ascensor y otras mejoras a fin de garantizar atención de calidad a la población que demanda sus servicios.

Nery Gil, quien tenía dos días ingresada en el Estrella Ureña falleció según informaron los familiares por un paro cardiaco luego de grabar un video quejándose de que los doctores no le prestaban atención a pesar de informarles que se sentía mal.

“Miren mis hijos yo estoy desde las seis y media, en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento, en caso de que me pase algo fue por falta de asistencia, porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso”, dijo en un video horas antes de fallecer.

Los familiares de Gil, expresaron que los doctores les llamaron para decirles que estaba grave y cuando llegaron al centro de salud, los galenos los esperaron con los papeles en mano entregándoles el cuerpo a las 11 de la noche.