Rolfi Ferreira duró tres años en Estados Unidos y cuando volvió "era un muchacho diferente"

Ricardo Santana

Mao, Valverde. RD.

Rolfi Ferreira Cruz, apresado por la Policía Nacional tras ser señalado como el individuo que disparó el pasado domingo en un centro de diversión de Santo Domingo Este al ex jugador de Grandes Ligas, David Ortiz, habría recibido 25 mil pesos para cometer el hecho que se le imputa, según cuentan vecinos y algunos familiares.

Rolfi, conocido también en su natal barrio el Puente de San Rafael (Mao), como Ramón Martínez Pérez y o Sandy, hace un mes había regresado de Estados Unidos, luego de vivir al menos tres años, cuentan parientes y otras personas de su vecindad.

“Vino sin nada de allá, tal vez la falta de dinero lo llevó a cometer tan grave error y por tan poquita cosa”, expresó un transportista del lugar, que rehusó ofrecer su nombre.

“Este es un barrio pequeño y Mao como pueblo también lo es, aquí se sabe todo, incluso conocemos al ciego durmiendo y al cojo sentado, esa es la comidilla de que Rolfi recibió 25 mil pesos para hacer lo que hizo”, proclamó un comerciante del barrio del imputado, el cual prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Residentes del lugar, incluso, aseguran que los 25 mil pesos se los llevó el lunes a la casa donde pernoctaba un hombre a bordo de un carro, aunque no pudieron ver la marca del auto, pero salió del lugar rápidamente.

“Oigo decir que le dieron 25 mil pesos por el mandado”, proclamó un hombre que dijo ser pariente de Rolfi, pero que también negó identificarse.

La Abuela

María Vargas Martínez, abuela y madre de crianza de Rolfi Ferreira Cruz ó Ramón Martínez Pérez y también conocido como Sandy, refirió que no tiene conocimiento de nada de lo que dicen algunas personas del lugar de su nieto.

En tal sentido, explicó que desde que Rolfi regresó de Estados Unidos hace al menos un mes, se comunicaba poco con él, porque cuando se encontraba en la casa, Luis Alfredo Rivas Clase (El Cirujano) “se lo llevaba”.

Igualmente reiteró que cuando estaba bajo su responsabilidad, su hijo de crianza era “un muchacho tranquilo que trabajaba en una finca de guineos de Mao, donde le pagaban 400 pesos por día. "Pero después que su papá se lo llevó a Estados Unidos, no puedo decir lo mismo, porque unos van a trabajar y otros se pierden”.

La señora se quejó de que el miércoles, la Policía Nacional sin contar con una orden de un juez y sin acompañamiento de un fiscal, irrumpió en su vivienda del sector El Puente, encañonaron a un adolescente de 14 años, lo maltrataron y amenazaron con matarlo y que eso le ha provocado trastornos psicológicos al menor.

Denuncian violencia en operativos

“Lo que pasa es que la Policía cuando se trata de casos tan importantes como el de David, llegan para reprimir a gente que nada tiene que ver, por eso no colaboramos con ellos, les damos informaciones a ustedes, no a policías, declaró el agricultor Juan Vargas, al tiempo que advirtió que si quieren que lo apresen, porque el que no la debe, no la paga.

En tanto que Joel Cruz denunció que la noche que apresaron a Rolfi y a los otros dos desconocidos, regresaba de una finca de bananos donde trabaja y que al pasar por la pensión rumbo a su casa, se encontró con un operativo policial y que los agentes lo apresaron y supuestamente lo golpearon.

“Me dieron bien duro, sin ser delincuente, luego me llevaron a Santiago, me encerraron en un destacamento y tras depurarme y ver que soy un hombre serio y de trabajo, al día siguiente me dejaron en libertad, todavía estoy sufriendo de los golpes que me dieron sin justificación”, aseguró.