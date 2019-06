Fallarán el próximo miércoles juicio contra implicados en asesinato periodista Blas Olivo

Deybidania Rodríguez

Navarro Bonao

Los jueces del Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de la provincial Monseñor Nouel darán a conocer el próximo miércoles 19 el fallo del juicio de fondo que se le conoce a seis personas acusadas de dar muerte al periodista Blas Olivo, en un hecho ocurrido hace cuatro años, cuando la víctima se dirigía a su residencia en la Capital, luego de participar de una actividad familiar en su natal Bonao.

La audiencia, que había sido reenviada en más de 317 ocasiones, fue conocida en medio de tensión, debido a que familiares de los involucrados en el hecho estaban presentes y con actitud intimidatoria.

Se recuerda que por el caso guardan prisión Iván Eliseo de León, José Radhamés Lorenzo, José Manuel Vargas, José Peña Rodríguez, Wilmer de Jesús Camacho y Darlin Franco Vásquez, quienes al ser interrogados hoy reiteraron su inocencia.

Sin embargo, José Radhamés Lorenzo (Antón), admitió haber cometido crímenes, pero que no actuó contra Olivo. ”Yo he matado gente, pero a Vlas Olivo yo no lo maté”, dijo de forma categórica. Los cinco restantes señalaron que nunca han tenido problema de ninguna índole.

De su lado, el magistrado procurador fiscal Joel López, indicó que existen suficientes pruebas para que los implicados sean condenados, al considerar que son los responsables del crimen. López señaló que el móvil del crimen fue el robo, descartando otros motivos.

El asesinato del periodista Olivo fue perpetrado el 13 de abril de 2015, siendo hallado su cadáver en la comunidad de Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Nouel, luego de haber sido reportado como desaparecido.