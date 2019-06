Arrestan a cinco sospechosos de participar en el ataque al Big Papi

Guillermo Pérez

Santo Domingo, RD

Fueron arrestados cinco hombres sospechosos de participar en el ataque contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, ocurrido el pasado domingo en un centro de diversión de Santo Domingo Este.

Según informes extraoficiales, la detención se efectuó tras un intenso operativo puesto en marcha desde que ocurrió el atentado contra el Big Papi.

Ortiz recibió un disparo de corta distancia, por la espalda, con orificio de salida, que en su trayecto alcanzó la pierna derecha del comunicador Jhoel López, con quien compartía en el lugar.

La Dirección Noroeste de la Policía Nacional con asiento en Mao informó que hasta anoche no tenía informaciones de la detención del hombre que disparó contra el expelotero dominicano.

No obstante, la institución comunicó que un escuadrón de la Policía de Santo Domingo junto a un procurador adjunto se trasladaron la tarde de ayer martes a Mao, donde apresaron al grupo de individuos para investigarlos en torno al caso del exjugador, pero que no avisaron y tampoco pasaron por el cuartel de esta localidad y que por tanto no tienen conocimiento de lo sucedido.

Las fuentes policiales refirieron que como Mao es un pueblo pequeño, donde todos se conocen, recibieron informaciones de vecinos de que un extraño se había mudado en la zona.

El operativo de arresto llamó la atención de los residentes de Mao, acostumbrados la mayoría a encerrarse en sus casas desde las 7:00 de la noche.

Mejora salud de David

Ayer, temprano en la mañana, en medio de una constante fluctuación de reportes y versiones, la esposa de David Ortiz, Tiffany, le puso una carga de emociones al ambiente con una gran noticia: “David está estable, despierto y descansando cómodamente”... y más tarde regresó con algo mejor, más alentador: “David empezó a dar sus primeros pasos.”

Como se ve, esta parece otra batalla con final de victoria para Ortiz, justamente de nuevo en tierra bostoniana, desde donde puso a vibrar a millones de humanos con sus vuelacercas y otras memorables hazañas, nada más usando los recursos de paciencia, su bate y un rosario de fe.

David Ortiz llegó la noche del lunes a Boston con serias lesiones en sus intestinos, colon e hígado, y una extirpación de vesícula.

La exsuperestrela de Grandes Ligas fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Massachusetts General Hospital, donde fue sometido a una cirugía de seguimiento, la cual toleró sin complicaciones.

Tiffany Ortiz agradeció a los Medias Rojas, al personal del hospital y al médico de Ortiz, el doctor Larry Ronan, por su entrega manejando este caso. Continuó agradeciendo a los miembros del público y a los fanáticos de todo el mundo por el “derramamiento de amor y apoyo que hemos recibido durante este momento increíblemente difícil”.

“Un hombre de suerte”

El diario The Boston Herald publicó ayer declaraciones de dos notables cirujanos de esa ciudad, la capital del Estado de Massachusetts, que aseguran que el veterano exbateador de los Medias Rojas “tiene suerte de estar vivo” después de recibir un disparo en el torso.

Estos declararon que son “cautelosamente optimistas de que (David) se recuperará por completo en caso de infecciones graves”. La doctora Reza Askari, director asistente de trauma del Brigham and Women’s Hospital, en Boston, dijo que a pesar de que los médicos dominicanos extirparon la vesícula biliar y parte de su intestino de Ortiz durante una cirugía de seis horas el domingo por la noche.

SEPA MÁS

Hechos y antecedentes

Acciones.

La detención de los cinco hombres se efectuó tras un intenso operativo puesto en marcha desde que ocurrió el atentado contra el Big Papi.

Banda de Gilbert Una versión del diario El Día, anoche, dice que uno del grupo apresado pertenece a la banda que dirigía Junior Javier Rivera, de alías Gilbert, abatido por la policía en enero de 2013.