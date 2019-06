Amarante critica actitud de leonelistas en contra Danilo

Santo Domingo, RD

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominica (PLD), Carlos Amarante Baret, afirmó que el presidente Danilo Medina es un actor fundamental en cualquier escenario, para que esa organización retenga el poder en 2020, debido a su alta valoración y el buen gobierno que dirige.

Dijo no entender la táctica del leonelismo de atacar constantemente al gobierno y al Presidente, por lo que consideró han errado el tiro. Lamentó que el expresidente Leonel Fernández haya asumido la carrera por la presidencia como un asunto crucial. “Yo no quiero que el compañero Fernández sea nuevamente Presidente de la República. Con tres períodos está bueno ya, y el presidente Medina debe completar sus ocho años. La renovación es lo que más conviene al PLD y al fortalecimiento de la democracia”, apuntó.

Por otra parte, dijo que no está de acuerdo con los ministros de Hacienda, Isidora Santana, y de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, no por lo que piensan, sino por no entender la dinámica de la lucha por el poder que se produce en el PLD.