Tabernáculo Prensa de Dios celebra 10 años de periodismo cristiano con fe y el testimonio de Miguel Franjul, director del LISTIN DIARIO

Santo Domingo, RD

Tabernáculo Prensa de Dios se cobija bajo el nombre de la fe que emana del poder del Espíritu Santo, la fuente salvadora, sanadora, redentora, del alma de los hombres que son evangelizados y que se encuentran en el registro divino de la sagrada palabra de Dios.

Como dice en Marcos 16-17-18: “Estas señales seguirán y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Con la ayuda del Espíritu Santo, en oración y ayuno constante durante 10 años y la fe sellada en la palabra de Dios hemos impulsado la misión del ministerio Prensa de Dios, que celebra una década de evangelismo personal con un grito de victoria.

Ese grito de victoria es sellado con el poderoso y grandioso testimonio de salvación en la vida del periodista y director del LISTIN DIARIO, Miguel Franjul.

Y como bien dice la Palabra, Dios obra por senderos misteriosos, y por esos senderos misteriosos fuimos asistidos, dirigidos, por el Espíritu Santo de Dios, en la agenda de nuestro Señor Jesucristo, con la misión de ser portadores de la gracia de salvación en la vida de Franjul, quién tratara en su libro titulado “A la vera de la Noticia” el capítulo “En el desierto de Sinaí, donde muestra un reflejo de la bondad que existe en su corazón, tras el llamado divino del Omnipotente.

Todo tiene su tiempo de bajo del Sol , dice en Eclesiastés 3. Por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que desde hace tiempo el Espíritu Santo ya estaba obrando en el corazón de Franjul con su divina presencia en el amor de Dios.

Bajo el designio de la gracia del Señor, este miércoles 29 de mayo el director del Listín Diario recibió en su despacho al Presidente de la Fundación Evangélica Universitaria “FEU”, licenciado Salustiano Mojica Rijo, quien estuvo acompañado de la directora del Periódico Tabernáculo Prensa de Dios,la periodista Margarita García en una visita especial, donde conversaron de diversos temas sobre la vida nacional, incluyendo la actualidad en el ámbito periodísticos y los medios de comunicación.

Se trató de un encuentro grato y ameno, desarrollado en un ambiente de compañerismo y confraternidad, donde no faltó la divina presencia de Dios, en un diálogo directo con Él, donde también fue recibida la gracia de su espíritu, el perdón y la salvación.

Una oración selló el momento en que Franjul proclamó una cobertura espiritual del Señor con los enviados a esta misión para sellar su voto de fe, afianzando su devoción al Todopoderoso y entregándose a Él.

En esta atmosfera espiritual y llenos de la unción de Dios, suscitaron momentos de regocijo y emoción.

A final, el plato fuerte, fue un tiempo dedicado argumentar sobre una frase poco conocida, pero caída del cielo para ser parte del engranaje de tan edificante y poderoso encuentro espiritual: “El presente es la clave para entender el pasado”.

TPD continuará el seguimiento espiritual a través de la oración y la palabra con la visión de brindar apoyo en cobertura ministerial.

Da gracia y honra a Dios por la cosecha del fruto del alma salvada para la honra y la gloria de Dios, dice nuestro Señor.

Y en el nombre del Señor con el poder del Espíritu Santo continuaremos evangelizando a las almas que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, pero por fe sabemos que la salvación viene de Dios a todo el que cree que Jesucristo es el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna: Juan 3-16.

“Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”: Hebreos 11-1 También dice la palabra en Mateo 28-19-20-Por tanto,id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.20-enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,hasta el fin del mundo. Amén.

Esperar en el milagro que produce el poder de Dios, es tener la convicción de que para Dios no hay límites de ninguna índole que Él no pueda hacer, por el contrario le servimos al único y todo poderoso: Dios, a quien todo le es posible, porque Él lo ha creado todo,por él y para él conforme a sus riquezas en gloria.

Hablar o predicar el mensaje de Cristo en nuestras vidas debe estar determinado por un testimonio de impacto que demuestre como Dios puede darnos pastos de justicia,misericordia,de bendiciones de amor para su honra y su gloria. La misericordia de Dios testifica que la vida del director del LISTIN DIARIO, Miguel Franjul ha sido protegida para la salvación de su alma.Dice Dios en su palabra Así que humillense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, El los levantaré con honor. 1 Pedro 5-6-

A DIOS SEA TODA LA GLORIA Y HONOR.