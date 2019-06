Improvisación le falló a la vice

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

La propuesta de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, de que la postulación del presidente Medina o del doctor Leonel Fernández en las elecciones del 2020, es un “perder-perder”, en alguna medida la sacó de la lidia, si algún chance tenía.

Cedeño de Fernández pareció sabia al hacer la propuesta que más bien podría haberla formulado uno de sus estrategas, sin comprometerse ella misma porque al decir que la candidatura de los otros era “perder-perder”, decía que la suya es “ganar-ganar”.

La improvisación le falló a la abogada y estadista. Lo mismo confesó el doctor Balaguer cuando de manera improvisada formuló un juicio fuera de lugar y que a él mismo le perjudicaba. La propuesta de la doctora Cedeño de Fernández no estaba en su libreto.

Inaceptable para los sectores de Medina y de Fernández a la vez, lo que esencialmente decía la vicemandataria era que ella sería la mejor opción entre los dos políticos, pero no pudo evitar que muchos electores vieran en el gesto una desmedida ambición de poder.

Ahora lo probable es que la sorpresiva proposición le quite fuerza a la posibilidad que algunos planteaban de que si no se podía llegar a un acuerdo entre Medina y Fernández, ella sería una opción. Cedeño cosechó adversarios entre los seguidores de uno y de otro político.

Le afecta el matrimonio

Con todo y que la doctora Cedeño de Fernández ha aparecido en casi todas las encuestas como muy estimada entre los principales aspirantes a la nominación del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, “su handicap” era ser la esposa del doctor Fernández. Aunque su destape la llevó a los primeros planos en un momento inadecuado, la doctora Cedeño de Fernández le ofreció la cancha a una posible candidatura opositora del empresario Luis Abinader, abanderado principal del Partido Revolucionario Moderno, PRM.

Pero el empresario Abinader no parece estar en la lucha para arrebatarle el poder al presidente Medina y al PLD. Los titulares chiquitos los consiguió al denunciar que existe una “mafia” en las cárceles del país. Abinader se “cubrió” como gallero y delegó el tema a su partidario Roberto Fulcar.

Mucho antes de que se hiciera la propuesta de “ganar-ganar”, lo malo que se veía de una candidatura de la doctora Cedeño de Fernández era que al final gobernaría junto a su esposo, algo que ella ha tratado de evitar manteniéndose aislada aunque siempre lo defiende.

Abundan los traspiés

Los traspiés abundan en estos días al compás de una campaña electoral adelantada, el miedo e irrespeto al presidente Danilo Medina, quien todavía no ha decidido si se postulará, y las propuestas fuera de total cordura como la del ministro de Economía, Isidoro Santana.

Santana planteó el jueves que no es correcta una modificación constitucional y especuló que (Medina) después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia embarcándose en una situación de esta naturaleza.

Quizás apegado a su militancia original que lo llevó de manos de la sociedad civil al puesto del Gabinete, el economista pudo haber trasuntado la cercanía de su fin, toda vez que no lo quieren en el Palacio Nacional. Se dice que el decreto de destitución está en borrador.

Al economista podría ya no interesarle si sus declaraciones lo llevan a romper más de lo que está con el presidente Medina y el equipo de sus estrategas. Nadie le preguntó sobre el tema de la reelección. Él se formuló la pregunta y se la respondió porque el riesgo le interesaba.

Lo que Santana dijo fue: “Si tú me preguntas qué opinión yo tengo sobre la modificación de la Constitución, yo te doy mi opinión sobre eso. Yo pienso que eso no es correcto. Y es más, entiendo que el presidente Danilo Medina después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana, en la época moderna, no va a manchar su nombre embarcándose en una cosa de esa naturaleza”.

Medina ha sido tan prudente y parco respecto a sus planes futuros que no se supone que haya hecho alguna consulta con alguno de sus ministros para escuchar su opinión sobre si la reelección es factible o no, ni tampoco sobre la campaña llamada “neo-constitucionalista”.

La sugerencia inconsulta del ministro Santana le acarreó críticas de legisladores partidarios del Presidente, el silencio de los funcionarios del Palacio Nacional y el alborozo de los seguidores del doctor Fernández, quien al parecer recibe un apoyo indirecto de gratis.

Todos a primarias

En un rechazo de plano a la sugerencia de partidarios del doctor Fernández de reservar el 19% de las candidaturas partidarias a nivel nacional. La propuesta creó suspicacias entre muchos legisladores y público que opinó que sería discriminatoria, especie de reelección para todos.

La voz más cantante fue la del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien calificó la propuesta de “antidemocrática”, que aniquilaría al PLD cuando la gente quiere participar en política y no que la organización esté secuestrada.

“Eso es antidemocrático; eso es aniquilar al PLD, tú no puedes tener un partido como el PLD secuestrado, la gente quiere participar en política, no quiere que la secuestren los partidos, que vayan y que gane el que gane”, le dijo el político a Diario Libre.

De acuerdo a Peralta “hasta el Presidente de la República si es habilitado tiene que ir a primarias, aquí tiene que ir todo el mundo a primarias”. Su comentario lo formuló a propósito de los informes de que una propuesta “para lograr la unidad” garantizaría 25 senadores al grupo de Danilo y siete al de Fernández.

También incluiría la repetición de 72 diputados danilistas y 39 leonelistas y una repartición de acuerdo a lo obtenido por cada partido en las elecciones del 2016 de los alcaldes y alcaldesas. El punto “con letras chiquitas” sería que todos aceptarían la escogencia unitaria del expresidente Fernández.