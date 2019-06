EEUU afirma que el respeto a la Constitución es compromiso con la democracia

Y. Domínguez / D. Herrera

Santo Domingo, RD

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana señaló ayer que el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia.

Mediante un comunicado publicado en Twitter, Carolina Escalera, agregada de prensa de la embajada estadounidense, indicó que la transparencia y el compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones respaldadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Escalera emitió el comunicado a raíz de las declaraciones vertidas por el periodista peruano radicado en Miami, Jaime Bayly, sobre una supuesta reunión que habrían sostenido el presidente Danilo Medina y el encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Robert Copley, la cual fue desmentida. “Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos responder a rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bayly no sucedió”, reseñó la declaración de la Embajada de Estados Unidos en el país.

Polémica

El pasado lunes, Jaime Bayly sostuvo en su programa que “el jueves pasado” Robert Copley visitó a Medina y éste le expresó que Estados Unidos se oponía a que se modificara la Constitución para un nuevo mandato.

Bayly señaló, además, que en esa reunión Copley le expresó a Medina que Estados Unidos también se oponía a un nuevo gobierno de Leonel Fernández.

En su programa “Bayly Show”, el periodista peruano hizo varios señalamientos en contra de Fernández, asegurando que el expresidente ha recibido millones de dólares “sucios” de parte de “grandes ladrones del chavismo” para financiar su campaña política de cara a las elecciones del año 2020.

El martes, Fernández calificó de “infamia y una vil calumnia” las acusaciones hechas en su contra por el periodista Bayly, de que él habría recibido dinero “sucio” para su campaña.

Fernández llamó fabulador al comunicador radicado en Miami, y dijo que eso no detendrá su defensa de la Constitución y la estabilidad democrática del país.

“Las mentiras lanzadas por un fabulador desde Miami, constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán nuestra defensa de la Constitución y la estabilidad democrática en la República Dominicana”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter con la etiqueta #CalumniasNoNosDetendrán.

La honestidad del presidente Leonel Fernández fue defendida también anteayer por su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien afirmó que “si hay una persona honesta, seria y ética es Leonel”.

EN PUNTOS

Advertencia.

El senador Bob Menendez le escribió el 16 de mayo al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para pedirle que use medios diplomáticos a fin de impedir una nueva reforma constitucional.

Mensaje “Estados Unidos debe demostrar su compromiso con la defensa de las normas democráticas, y no puede ignorarlo cuando un líder electo intenta extender su control sobre el poder”, dijo Menendez.