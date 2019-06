Danilistas y Leonelistas reaccionan ante declaraciones de Margarita

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Varios diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestaron su desacuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien dijo que con las candidaturas de Leonel Fernández y Danilo Medina es " perder, perder".

Legisladores leonelistas y danilistas afirmaron que el PLD,no está dividido y que la vicepresidenta debe arreglar los conflictos internos y familiares, asímismo negaron que en el partido exista una tercera línea y afirmaron que el partido está unido.

Altagracia González, diputada por Santiago, dijo que Leonel Fernández es “ganar ganar”, y que él ha sacado al país hacia adelante. “Nosotros estamos seguros y estamos trabajando porque Leonel Fernández es el seguro presidente, el que tenga propuestas que se las haga al país y no esté diciendo que si este o aquel, al país siempre se le habla de frente, así que todo el que aspire eso es lo que debe de hacer” finalizó González.

Ramón Cabrera, de Santo Domingo Este, dijo que Margarita debe resolver la situación familiar primero y luego ver cuál de los dos va a enfrentar a Danilo Medina.

“Ella lo que tiene que convencer primero es al compañero Leonel, si le va a dar el paso a ella para que compita en un torneo interno en el Partido de la Liberación Dominicana”. También indicó que en el partido está “todo junto” y que es cierto que hay heridas profundas dentro de la organización y es bueno que no se dejen afectar por las mismas.

Mientras que Marcos Croos, decidió no opinar sobre el tema y puntualizó que como esposa de Leonel Fernández, ella se debe a esa figura jurídica de matrimonio. “Doña Margarita no necesita respuesta, porque ella es la esposa del compañero Leonel Fernández, por tanto lo que ella haya dicho o haya dejado de decir no merece ninguna opinión al respecto”.

Radhamés Camacho afirmó que ambos candidatos son personas extraordinarias y que Danilo es una persona irrepetible que ha llevado al país a una gran mejoría y desarrollo, tanto en áreas como la Educación y la Salud.

“Yo estoy contento porque el pueblo dominicano está pidiendo que el continúe, porque hoy día hemos reducido la deserción escolar, no hay niños fuera de la escuela y me siento satisfecho, al igual que la Salud dominicana ha mejorado” expresó Camacho.