“La Falacia”: aun preso “como quiera me van a matar”

Santo Domingo, RD

“Me van a matar, como quiera me van a matar, yo sé que me van a matar, cayendo preso como quiera me van a matar. Yo no sé por eso yo no me quería entregar. Confié en mi hermana y me traicionan, yo sabía, yo no me quería entregar”, estas fueron las palabras de La Falacia a los medios de comunicación, acusado del asalto al jefe de seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina, momentos antes de ser llevado preso por las autoridades.

“La Falacia” se notaba nervioso al momento de la entrega. Con una camiseta negra, y una gorra blanca, apenas podía hablar de los nervios que aparentemente sentía.

“Perdónenme por favor, perdónenme”, dijo con voz temblorosa.

Expresó que espera que las autoridades no le hagan daño. Tras su entrega, el vocero de la Policía Nacional Frank Durán le garantizó que su integridad y derechos serán respetados.

En este caso también están involucrados Lisa Marina Elía García, a quién se le dicto un año de prisión preventiva como medida de coerción y Osmil Eduardo García Lambert (Tiki Tiki), quién murió en un presunto intercambio de disparos.

Mientras que Domingo García Sugilio, jefe de seguridad de los padres de la primera dama fue intervenido quirúrgicamente y está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud.