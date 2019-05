José Laluz: Yo he visto gente intentando descalificar, he visto gente hablando disparates

Yudelka Domínguez

yudelka.dominguez@listindiario.com

Santo Domingo

A pesar de que ya han pasado 48 horas de que José Laluz dijera que si la mujer quiere igualdad de derechos o que se acabe la violencia de género debe pagar sus cuentas, el tema no ha mermado en las redes sociales con los usuarios que siguen debatiendo estos argumentos.

Ante la lluvia de opiniones generadas, el comunicador y diputado volvió a referirse este día al tema, señalando que no se arrepiente ni una “coma ni siquiera un punto” de sus palabras.

Señala que sus argumentos han nacido a raíz de una investigación acerca de la violencia de género, presentada en marzo de 2014 como un homenaje a su madre, esposa, hija y sociedad, que lleva por nombre “El botón del pánico”.

“Yo no he visto un argumento desafiando lo mío, yo he visto gente intentando descalificar, he visto gente hablando disparates pero yo no he visto un argumento científico contra lo que yo digo”, sostuvo el comunicador en su comentario en el programa Sol de la Mañana.

El diputado por el Distrito Nacional, sostiene que si ve un argumento que plantee algo distinto en término científico contra lo que él dice “se para de su silla y hace otra cosa”.

Laluz sostiene que en el país no se han hecho investigaciones en el tema de violencia de género y por esa razón la situación no ha disminuido.

“Yo estoy tratando de cambiar un patrón cultural y estoy enfrentando una cultura de dominación del macho sobre la hembra y se cambie por el esquema hombre y mujer”, expresa el político.

Entiende que como sociedad estamos viendo el “chapeo” como algo cultural que nos causa risa.

Explica que antes de 1990, a pesar de que existía la violencia de género no se veía como algo viral o epidémico porque la mujer en países subdesarrollados tenía un rol doméstico y sumiso, y cuando en esta fecha la ONU homologa los derechos de la mujer, esta se empodera por el crecimiento económico y eso genera un efecto colateral.

El miércoles Laluz público en su cuenta de Instagram un video que se observa a un niño columpiándose cuando a su espalda existe un enorme fuego haciendo, con esta imagen hacía referencia que mientras Twitter ardía por sus declaraciones, él estaba tranquilo en Instagram.