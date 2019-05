Familiares fotógrafo desaparecido hace 7 años piden a PN retomar investigaciones

Javier Flores

Santo Domingo

Familiares de un joven desaparecido en 2012 depositaron este jueves en el Palacio de la Policía un expediente para que la institución retome las investigaciones del caso.

La familia del fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora acudió acompañada del presidente de la Organización Internacional de los Derechos Humanos (OIDH), Alberto Díaz, y fueron recibidos por el vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, quien tomó el documento.

"He esperado un tiempo para ver si hacen algo pero no me resuelven, he tenido que volver a tirarme a las calles. Esta desesperación me tiene que ya yo ni sé que hacer", exclamó con ojos llorosos Juana Lora, madre de joven.

Por su lado, el presidente del OIDH, Alberto Díaz, agregó que seguirán en las calles hasta que las autoridades resuelvan el caso.

El 28 de julio del 2012 el fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora salió a reunirse con un cliente y desde entonces se desconoce su paradero.

Díaz Lora dejó al cuidado de su madre y su padre, su hija de un año. Por el caso fue apresado un hombre residente en España, pero este nunca fue extraditado.