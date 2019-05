Domínguez Brito sobre reserva de candidaturas: Las primarias deben ser abiertas y participativas

Santo Domingo, RD

El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, abogó por que las primarias sean abiertas y participativas, tras la propuestas de leonelístas sobre reservas de candidaturas.

“La democracia es crear las oportunidades a aquellos que asumen la política como una pasión y un servicio. Una propuesta de esa naturaleza mata la democracia interna”, explicó Domínguez Brito.

La reacción del precandidato se da luego de que trascendiera que el equipo del expresidente Leonel Fernández sometió una propuesta al grupo del presidente Danilo Medina, con el propósito de que se reservara el 20 por ciento de las candidaturas, en la que estarían involucrados alrededor de 820 posiciones electorales.

Domínguez Brito puntualizó que esta iniciativa es impulsada “debido a que el plazo para la reserva de candidatura vence el 7 de junio, o sea, el viernes de la próxima semana, según lo establecido por la Ley de Partidos Políticos”.

Aseguró, que esta propuesta impide a los jóvenes y las mujeres desarrollar sus proyectos congresuales y municipales, además de que pretende promover el inmovilismo y la inercia.

“Es bueno recordarles a quienes hacen esa propuestas que los peledeístas también tienen un corazoncito. Que no se debe jugar con el esfuerzo de otro. La regla debe ser la democracia. Si no hay alianza en el PLD pues no debe existir ninguna reserva. Que lo decidan las primarias”, dijo.